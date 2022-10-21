Токаев назначил послов Казахстана в Австрии, Швейцарии и Сингапуре

Касым-Жомарт Токаев подписал ряд указов о кадровых перестановках, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Так, указами главы государства:

- Бакаев Алибек Асетович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Австрия, Постоянным представителем Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене, он освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Лихтенштейн, Государстве Ватикан, при Суверенном Военном Ордене Госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты по совместительству;

- Саржанов Кайрат Асаниязович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации;

- Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Сингапур.

Другом указом президента Арыстанов Аркен Кенесбекович освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Сингапур, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Новой Зеландии, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Австралийском Союзе по совместительству