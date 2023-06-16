Токаев назначил послов Казахстана в ряде стран

Глава государства назначил послов Казахстана в ряде стран, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.
Указами главы государства:
Дюсенбаев Бакыт Амангельдинович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Чешской Республике, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Республике Корея;
Арыстанов Нургали Алмасбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Корея;
Камалдинов Акылбек Абсатович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Хорватия, он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Канаде;
чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Сингапур Куттыкадам Аскар Сейдахметулы назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Австралийском Союзе, Новой Зеландии по совместительству.
Другим указом главы государства Тажин Марат Муханбетказиевич освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Чешской Республике.