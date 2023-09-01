Токаев объявил о переходе Казахстана на новую экономическую модель

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для Казахстана проектов поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу страны «Экономический курс Справедливого Казахстана», сообщает Kazpravda.kz.

Скриншот с видео пресс-службы президента РК

Как отметил президент, сегодня в глобальной экономике и международном разделении труда происходят фундаментальные сдвиги. Набирает обороты технологическая гонка, повсеместно обостряется конкуренция за ресурсы.

В высшей степени актуализировались проблемы изменения климата, продовольственной безопасности, устойчивого демографического развития.

«В такой важный период у нас имеются все возможности для мощного экономического рывка. Для этого мы должны поэтапно, но твердо и решительно перейти на новую экономическую модель, во главе которой стоят не абстрактные достижения, а реальное улучшение жизни граждан», – обозначил Токаев.

Определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность. Новая парадигма экономического развития Казахстана будет основана на эффективном использовании конкурентных преимуществ страны, а также раскрытии потенциала всех ключевых факторов производства – труда, капитала, ресурсов и технологий.

«В рамках новой экономической политики мы отойдем от практики постановки долгосрочных эфемерных целей. Все задачи, изложенные в данном послании, должны быть решены за три года, по наиболее сложным будут определены другие конкретные сроки», – отметил президент.

Он представил основные контуры предстоящих структурных экономических реформ.

«На текущем этапе самая важная задача – это формирование прочного промышленного каркаса страны, обеспечение экономической самодостаточности. Поэтому основной упор нужно сделать на ускоренном развитии обрабатывающего сектора. Мы должны реализовать ряд по-настоящему судьбоносных для нашей страны проектов. Задача диверсификации экономики становится еще более актуальной.

Следует сфокусироваться на таких направлениях, как глубокая переработка металлов нефте-, газо- и углехимия, тяжелое машиностроение, конверсия и обогащение урана, производство автокомпонентов и удобрений. Другими словами, нужно создать кластеры высокого передела», – поручил глава государства.

#Токаев #президент #послание

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