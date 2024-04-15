Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей

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Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», сообщает Акорда.

Соответствующие поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены главой государства в посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года.