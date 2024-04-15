Токаев подписал законы, направленные на обеспечение защиты прав женщин и безопасности детей

Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью, передает Kazpravda.kz
Президентом Касым-Жомартом Токаевым подписаны законы Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей», сообщает Акорда.
Соответствующие поручения по ужесточению наказаний за насилие в отношение женщин и детей были озвучены главой государства в посланиях народу Казахстана от 16 марта 2022 года и 1 сентября 2023 года.
«Принятые поправки прошли широкое обсуждение с общественностью. В заседаниях палат парламента принимали участие представители неправительственных организаций, Национального курултая при президенте, Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте, Национального центра по правам человека и уполномоченный по правам ребенка», - говорится в сообщении.