Касым-Жомарт Токаев озвучил задачи Курултая

Начало деятельности Курултая дает старт фундаментальным институциональным изменениям в системе государственного управления, поскольку этот орган играет важную роль в формировании системы власти, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

В частности, судьи Конституционного суда, члены Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты будут назначаться по согласованию с Курултаем.

Депутаты наделены правом назначать и освобождать с должности судей Верховного суда по предложению Президента.

Курултаю также делегировано право лишать судей Конституционного и Верховного судов, а также депутатов правового иммунитета.

Члены законодательного органа будут утверждать отчеты Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета и заслушивать ежегодное послание Конституционного суда. Кроме того, депутаты обладают правом выразить вотум недоверия Правительству и внести Президенту предложения об освобождении от должностей отдельных членов Правительства.

«Одним словом, Курултаю предоставлены широкие полномочия по формированию исполнительной и судебной ветвей власти, а также по решению стратегических вопросов, имеющих определяющее значение для судьбы страны», - отметил Глава государства.

Таким образом, значительно усилилось влияние законодательного органа. Это означает укрепление системы сдержек и противовесов между ветвями власти. В целом, работа по систематической модернизации государственных и общественных институтов будет продолжена до конца этого года.



Далее Глава государства более подробно остановился на задачах, стоящих перед Курултаем.

«С учетом норм, закрепленных в Новой Конституции, необходимо обновить законодательство страны. В период перехода к новой конституционной системе прежний Парламент принял ряд важных законов, обеспечивших функционирование основных институтов власти», - подчеркнул Президент.

Теперь Курултаю предстоит тщательно изучить нормативно-правовую базу в различных отраслях и привести ее в соответствие с принципами Конституции.

Курултай должен обеспечить стабильность и качество законотворческой деятельности. Ранее Сенат рассматривал и одобрял законы, принятые Мажилисом, анализируя их на предмет соответствия Конституции, устранения правовых пробелов и внутренней совместимости норм.

«Законотворчество – это очень ответственная работа. Законы должны быть справедливыми, понятными для людей и прогрессивными, то есть соответствовать современным требованиям», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Поскольку законы затрагивают судьбу и жизнь граждан, каждая норма, каждый пункт должны быть тщательно рассмотрены и всесторонне обсуждены. Целесообразно шире использовать возможности искусственного интеллекта для повышения качества законодательной деятельности и минимизации коррупционных рисков.

«Конечно, передовые технологии не могут заменить профессиональную юридическую экспертизу. Тем не менее, продуктивность аналитической деятельности может кратно возрасти за счет правильного применения цифровых решений. И депутатам необходимо рационально использовать данные преимущества», - сказал Президент.

На сегодняшний день разрабатывается информационная система Е-Parliament. Эта платформа позволяет превентивно регулировать риски в рамках правового поля. Главная цель – интеграция цифровых услуг в единой экосистеме. Профильным органам совместно с депутатами необходимо в кратчайшие сроки внедрить данную платформу в деятельность Курултая.

Законопроекты стратегической важности требуют обязательной всесторонней экспертизы с привлечением экспертного сообщества. В этом вопросе бюрократические проволочки и халатность недопустимы. Курултай должен стать площадкой общенационального диалога по выработке решений по ключевым вопросам жизни общества.

«При этом деятельность депутатского корпуса должна основываться на принципах законности, прозрачности, взаимного уважения и плюрализма», - подчеркнул Глава государства.

Депутатам в ходе первой сессии предстоит утвердить пакет важных законопроектов. В этом году Президент подписал ряд указов о внедрении искусственного интеллекта в систему среднего образования, о развитии индустрии цифровых активов и стратегии Digital Qazaqstan. Правительство подготовит соответствующий блок нормативно-правовых актов и внесет в Парламент.

«Следующая важная задача. Мы реализуем комплекс системных мер, направленных на широкое привлечение в страну высококвалифицированных специалистов, передовых технологий и иностранного капитала. Введение «Золотой визы» призвано придать мощный импульс данному процессу. Наряду с этим следует совершенствовать миграционную политику. Правительство должно направить соответствующий законопроект на рассмотрение депутатам. Им, в свою очередь, предстоит рассмотреть документ в кратчайшие сроки», - отметил Президент.

Кроме того, Правительству необходимо в текущем году подготовить и внести в Курултай проект нового закона «О библиотечном и книгоиздательском деле». Это документ имеет исключительное значение для укрепления интеллектуального потенциала нации.