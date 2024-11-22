Токаев дал поручения в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины

Президент
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Об этом сообщил советник - пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в Facebook, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду. Ниже приводим его пост. 

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю Администрации Президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

Председатели палат парламента Казахстана поставлены в известность о принимаемых мерах.

Положение дел в стране находится на личном контроле у президента.

Для нашего государства главная стратегическая цель – сохранение стабильности, спокойствия, законности и порядка.

Казахстан неоднократно выступал за решение вопроса о прекращении военных действий между двумя славянскими народами путем переговоров.

#Токаев #президент

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