Токаев поручил срочно найти избивших в поезде солдата Нацгвардии

В соцсетях распространилось видео с избиением гвардейца в тамбуре поезда

Фото: пресс-служба президента РК

Советник - пресс-секретарь президента Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с видеоматериалом об избиении солдата Национальной гвардии РК в тамбуре поезда неизвестными, передает Kazpravda.kz

«Он дал поручение министру внутренних дел Ержану Саденову принять срочные меры по задержанию злоумышленников с целью привлечения их к ответственности согласно законодательству», - написал Уали в Facebook.

Все факты насилия в армии и других силовых органах докладываются главе государства для постановки на контроль, отметил он.

Напомним, президент в своем Послании 2 сентября этого года заострил внимание на недопустимости посягательств на здоровье, честь и достоинство молодых военнослужащих и подчеркнул, что вся ответственность в этом вопросе ложится на командующих воинскими подразделениями.