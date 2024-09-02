«Родители доверили государству своих сыновей» – Токаев о важности порядка в армии

Как отметил президент, первостепенное значение имеет соблюдение закона и порядка в армии, куда молодые ребята идут отдавать долг Родине.

«Чтобы солдаты могли должным образом выполнять свои обязанности, в Вооруженных силах и других силовых структурах в первую очередь надо обеспечить железную дисциплину. Родители доверили государству своих сыновей, поэтому именно на руководстве армии и правоохранительных органов лежит особая ответственность за их здоровье и безопасность», - сказал глава государства.