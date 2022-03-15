Токаев поручил усилить подготовку к Олимпийским играм в Париже 2024 года

Президент
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Касым-Жомарт Токаев принял министра культуры и спорта Даурена Абаева. В ходе встречи он был проинформирован о текущем состоянии сфер культуры, спорта, туризма, архивного дела и книгоиздания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Главе государства было доложено о рабочих поездках в подведомственные организации министерства, по итогам которых выработаны меры по решению текущих проблем.

Министр отметил, что одним из ключевых направлений в работе ведомства является реализация поручений Касым-Жомарта Токаева по подушевому финансированию спортивных секций и творческих кружков, активному развитию массового спорта.

Глава государства подчеркнул, что в текущем году министерству совместно с местными исполнительными органами необходимо на должном уровне провести празднование 30-летия государственных символов Республики Казахстан.

Президент поручил повысить эффективность подготовки национального спортивного резерва к крупным международным стартам, включая предстоящие Олимпийские игры в Париже в 2024 году.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость повышения конкурентоспособности и привлекательности для молодежи отечественной культуры.

Президент также считает важным выработать новые подходы к развитию сферы туризма на фоне ослабления карантинных ограничений как в Казахстане, так и за рубежом.

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