Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках рабочей поездки в Российскую Федерацию Касым-Жомарт Токаев совместно с президентом России Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым посетили ряд культурных объектов Санкт-Петербурга.

Лидеры стран СНГ совместную экскурсию начали с посещения государственного музея-заповедника «Павловск», где они осмотрели залы и экспозиции Павловского дворца. Почетным гостям в амфитеатре Греческого зала дворцового комплекса был организован концерт «Северная симфония». Музей-заповедник является уникальным образцом российской архитектуры конца XVIII века. Ключевой деталью ансамбля считается Павловский дворец, который является памятником культурного наследия и находится под защитой ЮНЕСКО.

Затем главы государств посетили музей-заповедник «Царское село» и осмотрели залы Екатерининского дворца. Царскосельский дворцово-парковый ансамбль – признанный шедевр архитектуры и садово-паркового искусства XVIII – начала XX веков. Бывшая летняя резиденция российских императоров – это один их самых посещаемых музеев России, который в 2022 году посетили 2,9 млн человек. В Екатерининском дворце, который является центральным объектом Царского села, находится легендарная Янтарная комната.

Третьим пунктом экскурсии стал Большой Петергофский дворец государственного музея-заповедника «Петергоф».

Руководители делегаций осмотрели залы уникального памятника архитектуры, наполненные предметами декоративно-прикладного искусства, произведениями скульптуры и живописи.

Музей-заповедник «Петергоф» – это 33 музея, 414 гектаров парков и садов, более 150 фонтанов. Уникальность фонтанной системы как памятника истории и культуры – отсутствие насосных станций. Как и 300 лет назад, благодаря инженерной мысли вода течет за счет естественного перепада высот между возвышенностью и уровнем, на котором находятся фонтаны. Именно поэтому петергофские фонтаны работают каждый день с утра до вечера с конца апреля по середину октября.

Напомним, 25 декабря 2023 года глава государства прибыл в Санкт-Петербург. В тот же день президент РК принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Касым-Жомарт Токаев также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.