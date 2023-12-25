Касым-Жомарт Токаев прилетел в Санкт-Петербург
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК
Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.
Президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.