Касым-Жомарт Токаев прилетел в Санкт-Петербург

Президент
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Фото: пресс-служба президента РК

Лидеры стран ЕАЭС планируют обсудить основные задачи и ключевые направления дальнейшего развития интеграционных процессов.

Президент Казахстана также примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ.

 

 

#Токаев #президент #Россия #международное сотрудничество #ЕАЭС #визит #ВЕЭС

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