Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании ВЕЭС

Фото: пресс-служба президента РК

В своем выступлении глава государства выразил признательность российским коллегам и лично Владимиру Путину за гостеприимство и высокий уровень организации мероприятия. Он отметил, что нынешний год был сложным, прежде всего, из-за продолжающейся и нарастающей глобальной нестабильности.

"Инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние – это только некоторые факторы, которые замедлили темпы развития мировой экономики. В таких непростых условиях Казахстан планирует завершить год с экономическим ростом в 4,9 процента. Отрадно, что на позитивную динамику вышли все страны «евразийской пятерки». Вместе с тем для сохранения траектории устойчивого развития наших экономик мы должны совместно готовиться к вызовам 2024 года. По прогнозам экспертов, в следующем году глобальная экономика будет расти умеренными, если не сказать медленными темпами – от полутора до трех процентов. ЕАЭС, будучи неотъемлемой частью мировой экономики с рынком в 2,6 триллиона долларов, возможно также ощутит это замедление. Поэтому нам необходимо максимально задействовать экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции. Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей союза. Считаем, что участники ЕАЭС своими действиями и решениями должны исходить именно из этой повестки дня", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, одной из приоритетных задач является развитие технологической кооперации государств ЕАЭС в реальном секторе экономики. Лидер Казахстана полагает, что широкое внедрение передовых технологий и инноваций усилит позиционирование экономического объединения на мировой арене. Он приветствовал отражение данного вопроса в принятой сегодня декларации "Евразийский экономический путь", которая сопряжена с глобальной инициативой Китая "Один пояс, один путь".

Касым-Жомарт Токаев считает, что новый импульс необходимо придать полноценной реализации фундаментальной основы ЕЭАС – свободы движения товаров. Несмотря на открытие таможенных границ, каждая из стран продолжает де-факто защищать внутренних производителей от конкуренции с другими участниками ЕАЭС.

"Нам предстоит устранить существующие барьеры и ограничения на общем рынке, а также ускорить введение единых технических регламентов. Полноформатное функционирование Интегрированной информационной системы ЕАЭС значительно сократило бы издержки бизнеса при перемещении товаров между странами-участницами. Большой потенциал продуктивного взаимодействия имеется в сфере электронной торговли. В прошлом году общий объем данного рынка в ЕАЭС достиг 80 миллиардов долларов. В ближайшей перспективе этот показатель может удвоиться. Однако это далеко не предел. Нам следует более активно работать над совершенствованием таможенных процедур и созданием эффективной и равноправной экосистемы онлайн-торговли", – подчеркнул глава государства.

В выступлении еще одним важным направлением сотрудничества был обозначен агропромышленный комплекс. По словам Президента, сегодня странам "евразийской пятерки" удалось достичь высокого уровня продовольственной самообеспеченности.

"Вместе с тем доля экспорта сельхозпродукции стран ЕАЭС на мировом рынке все еще остается крайне низкой, составляя чуть более двух процентов. И это в то время, когда на планете более 800 миллионов человек испытывают голод и нехватку продовольствия. Поставкам продовольствия, к сожалению, препятствует нынешняя геополитическая ситуация, где на первый план вышли санкции. В результате страдают народы, нуждающиеся в продовольствии. Между тем, по оценкам экспертов, потенциал стран ЕАЭС позволит прокормить около 600 миллионов человек. Поэтому налаживание тесных кооперационных связей для выпуска конкурентной, экологичной и экспортоориентированной продукции, соответствующей передовым международным стандартам, должно стать одной из наших приоритетных задач. Предстоит общими усилиями развивать системы агрологистики и хранения, внедрять цифровые решения в сферу сельского хозяйства. Нам нужно поработать над созданием совместных центров агроинноваций, которые бы занимались коммерциализацией и промышленным внедрением новых технологий в агропромышленном комплексе", – предложил лидер Казахстана.

По мнению президента, ЕАЭС выступает стратегическим звеном, связывающим все евразийское пространство. И государства-участники имеют все возможности, чтобы закрепить данный статус.

"В первую очередь, речь идет о развитии коридора "Север – Юг" с выходом на государства Ближнего Востока, Иран, Пакистан и Индию. В этом плане отрадно отметить, что казахстанская инициатива по запуску маршрута "Челябинск – Болашак – Иран" находит свое практическое воплощение. Со своей стороны, мы готовы реконструировать "узкие места" в нашей железнодорожной и автомобильной сети. Речь идет о железных дорогах "Бейнеу – Мангыстау", "Макат – Кандыагаш" и участке автомобильной дороги "Бейнеу – Шалкар". Для дальнейшего развития коридора создается совместное предприятие логистических компаний Казахстана, России и Туркменистана. Предлагаю железнодорожным администрациям из других стран ЕАЭС присоединиться к данной работе. Казахстан активно укрепляет транспортно-логистический каркас и связанность ЕАЭС. Мы завершаем строительство казахстанских терминалов в китайском городе Сиань и грузинском порту Поти. Мы планируем запустить 5 трансграничных транспортно-логистических хабов на границах с Россией, Китаем, Узбекистаном, Кыргызстаном и на Каспийском море. В ближайших планах – строительство 1300 километров новых железнодорожных путей, сухих портов "Бахты" и "Калжат", а также морского порта в иранском Бендер-Аббасе. Приглашаем страны ЕАЭС к совместной реализации взаимовыгодных проектов, в том числе партнерской сети крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим глава государства предложил рассмотреть возможность сопряжения "Цифровой повестки ЕАЭС" и китайской инициативы "Цифровой шелковый путь". По его мнению, построение усовершенствованной модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в развитие экономик стран евразийского пространства.

"Огромные перспективы открывает взаимодействие в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Очевидно, что они определят будущий технологический прогресс не только отдельных отраслей, но и целых стран и объединений. Казахстан довольно успешно использует цифровые решения. В нашей стране более 90% государственных услуг предоставляется в электронном виде. Намерены к 2026 году довести показатель экспорта IT­-отрасли до одного миллиарда долларов. Казахстан выступает за всестороннее развитие сотрудничества в данной сфере. В этом ключе предлагаю рассмотреть возможность строительства волоконно-оптической линии связи по маршруту "Россия – Казахстан – Иран" для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана. Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции ЕАЭС в логистике данных на глобальном уровне", – заметил президент Казахстана.

Он подчеркнул важность в это непростое время последовательно укреплять потенциал ЕАЭС на внешнем контуре, развивая торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями.

"Мы приветствуем подписание полноформатного Соглашения о свободной торговле с Ираном, который занимает важное место в системе наших торгово-экономических связей. Следует продолжать целенаправленную работу в этом направлении с Индией, Объединенными Арабскими Эмиратами, Египтом, Индонезией, Монголией и другими заинтересованными странами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В конце своей речи лидер Казахстана поздравил Владимира Путина с успешным завершением председательства Российской Федерации, а также пожелал Николу Пашиняну продуктивного председательства в органах ЕАЭС в 2024 году. Кроме этого глава государства выразил благодарность Михаилу Мясниковичу, завершающему свою миссию на посту председателя Евразийской экономической комиссии.

В саммите наряду с президентом Казахстана приняли участие президент Российской Федерации – председатель ВЕЭС Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, а также с видеообращением выступил руководитель государства – наблюдателя при ЕАЭС – президент Республики Куба Мигель Марио Диас-Канель Бермудес.

По итогам заседания был принят ряд документов. Лидеры стран ЕАЭС избрали председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии представителя Казахстана Бакытжана Сагинтаева.