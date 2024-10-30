Токаев принял президента Международной федерации дзюдо

Глава государства выразил признательность Мариусу Визеру за вклад в развитие и популяризацию дзюдо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Считаю, что Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения придания импульса взаимовыгодному сотрудничеству между Казахстаном и федерацией. Сегодня дзюдо занимает особое место в мировом спортивном сообществе. В нашей стране дзюдо также очень популярно», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что в стране функционирует множество секций, тренировочных центров, где более 160 тысяч взрослых и детей занимаются дзюдо.

«Мы очень гордимся тем, что наш спортсмен Елдос Сметов завоевал золотую медаль на недавних Олимпийских играх в Париже. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии контактов и более активном сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо», – отметил президент.

В свою очередь Мариус Визер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за личную поддержку в развитие дзюдо в Казахстане.

«Для меня большая честь находиться здесь. Хочу выразить благодарность Вам и Казахстану за поддержку, которую Вы оказываете не только дзюдо, но и всему спортивному движению, которое сегодня является одним из инструментов образования, социальной интеграции, а также фактором мира. Все члены нашей семьи дзюдо едины и стремятся к одной цели – воспитанию и лучшей интеграции в общество достойного человека», – сказал Мариус Визер.

️Он сообщил, что в Астане при поддержке Международной федерации дзюдо планируется открытие Академии IJF, которая станет одним из центров подготовки тренеров и судей высокого класса в регионе.

Участники встречи обменялись мнениями по перспективам долгосрочного сотрудничества Казахстана и Международной федерации дзюдо, а также обсудили вопросы подготовки к Чемпионату мира по дзюдо, который пройдет в 2027 году в нашей стране.

В завершение глава государства наградил Мариуса Визера орденом «Достық» II степени за вклад в продвижение дзюдо в Казахстане.