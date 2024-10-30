Токаев принял президента Международной федерации дзюдо

Президент
84
Венера Баталова
корреспондент

Глава государства выразил признательность Мариусу Визеру за вклад в развитие и популяризацию дзюдо, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Считаю, что Ваш визит чрезвычайно важен с точки зрения придания импульса взаимовыгодному сотрудничеству между Казахстаном и федерацией. Сегодня дзюдо занимает особое место в мировом спортивном сообществе. В нашей стране дзюдо также очень популярно», - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он добавил, что в стране функционирует множество секций, тренировочных центров, где более 160 тысяч взрослых и детей занимаются дзюдо.

«Мы очень гордимся тем, что наш спортсмен Елдос Сметов завоевал золотую медаль на недавних Олимпийских играх в Париже. Поэтому мы очень заинтересованы в развитии контактов и более активном сотрудничестве с Международной федерацией дзюдо», – отметил президент.

В свою очередь Мариус Визер поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за личную поддержку в развитие дзюдо в Казахстане.

«Для меня большая честь находиться здесь. Хочу выразить благодарность Вам и Казахстану за поддержку, которую Вы оказываете не только дзюдо, но и всему спортивному движению, которое сегодня является одним из инструментов образования, социальной интеграции, а также фактором мира. Все члены нашей семьи дзюдо едины и стремятся к одной цели – воспитанию и лучшей интеграции в общество достойного человека», – сказал Мариус Визер.

️Он сообщил, что в Астане при поддержке Международной федерации дзюдо планируется открытие Академии IJF, которая станет одним из центров подготовки тренеров и судей высокого класса в регионе.

Участники встречи обменялись мнениями по перспективам долгосрочного сотрудничества Казахстана и Международной федерации дзюдо, а также обсудили вопросы подготовки к Чемпионату мира по дзюдо, который пройдет в 2027 году в нашей стране.

В завершение глава государства наградил Мариуса Визера орденом «Достық» II степени за вклад в продвижение дзюдо в Казахстане.

 

#Спорт #дзюдо #предидент

Популярное

Все
Казахстанцы покоряют американский рынок
Юбилей словаря Махмуда Кашгари отметили на родине Абая, Шакарима и Ауэзова
Памятник собаке хотят установить зоозащитники в Петропавловске
Пафос на грани
В среднем более одного года жизни проводит за гаджетом каждый семилетний ребенок
«Умную» кепку для слабовидящих изобрел девятиклассник из Костаная
Как защититься от кибератак?
Гимназисты знают, как добывать электричество из дождя
Вместо гаджетов казахстанцы выбирают перекус в компании друзей и коллег
Итальянский банк планирует зайти на рынок Казахстана
Пошел на «дело» с зажигалкой
Как бороться с вредными для здоровья продуктами
Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
Конструктивное взаимодействие единомышленников
Новые подходы, новые форматы
Борьба за доверие потребителей
Lonely Planet включила Казахстан в свой рейтинг Best in Travel 2025
Станет больше отличников в Терисаккане
Осужденные исправительной колонии подарили пожилым и детям оригинальные изделия ручной работы
В Астане прошел конкурс «Шырқа, дауысым»
Реконструкция близится к завершению
Чеченка с казахской душой
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Поза цапли оказалась надежным индикатором возрастных изменений
Решительный шаг к независимости
Нужны новые подходы
Число аварий снизит «цифра»
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
В октябре 1990-го страна ступила на новый путь развития
В Алматы будут выпускать лекарство от рака молочной железы
Как вырастить 10 детей и стать бизнес-вумен
В канун Дня Республики награждены ученые, учителя, медики, спасатели, производственники
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Президент направил телеграмму поздравления Эрдогану
Касым-Жомарт Токаев посетил Национальный музей Чингисхана
Глава государства обсудил с премьером Монголии двустороннее…
Президент встретился с главой парламента Монголии

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]