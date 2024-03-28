Токаев: Продовольственная безопасность – наш приоритет

Президент
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Айман Аманжолова
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Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума (БАФ), ежегодно проходящего в китайской провинции Хайнань, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства остановился на ситуации с продовольственной безопасностью.

«Почти треть населения планеты по-прежнему испытывает дефицит продовольствия. Казахстан, являющийся ведущим производителем пшеницы в Центральной Азии, намерен использовать свой сельскохозяйственный потенциал для обеспечения глобальной продовольственной стабильности. Общими усилиями мы должны укреплять международное сотрудничество путем создания целевых программ, совместных агроинновационных центров и трансферта инновационных технологий», – предложил президент.

Касым-Жомарт Токаев также указал на стратегическое значение расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии.

Президент также подчеркнул, что крайне важно наращивать усилия Казахстана по развитию как существующих, так и новых транспортных маршрутов. В их число входит Транскаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый «Срединный коридор», который наиболее эффективно обеспечивает безопасность цепочек поставок между Азией и Европой.

«В прошлом году объем грузоперевозок по этому маршруту увеличился вдвое и составил 3 миллиона тонн. В ближайшие годы мы ожидаем, что данный показатель достигнет 10 миллионов тонн. В то же время Казахстан готов к сотрудничеству со своими соседями в развитии коридора «Север – Юг», – сказал глава государства.

Президент Казахстана считает важным укрепление технологического сотрудничества, особенно в области искусственного интеллекта (ИИ) с целью обеспечения устойчивого роста мировой экономики. В этом контексте он поддержал «Глобальную инициативу по управлению искусственным интеллектом», выдвинутую Китаем.

Касым-Жомарт Токаев заявил о заинтересованности Казахстана в сотрудничестве с ведущими азиатскими технологическими гигантами в целях реализации совместных инновационных IТ-проектов.

На форуме глава государства также высказался о развитии Азии, обозначил еще  одно перспективное направление сотрудничества с международными партнерами. А также призвал устранять несправедливые торговые барьеры. Он считает, что новые подходы следует применить и в глобальной финансовой системе. Как было сказано в выступлении, во главе угла здесь должны быть равные возможности для всех стран, а не получение выгоды лишь избранными. 

Президент пригласил гостей форума принять участие в предстоящем в июне этого года форуме AIF.

На Боаоском азиатском форуме также выступили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, президент Науру Дэвид Аданг, премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена, премьер-министр Содружества Доминики Рузвельт Скеррит, председатель международной неправительственной организации «Совет старейшин» Мэри Робинсон, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарен Танг и председатель народной партии королевства Камбоджа Хун Сен.

#сотрудничество #президент #Китай #БАФ #Хайнань

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