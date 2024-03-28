Глава государства обозначил перспективное направление сотрудничества с международными партнерами

Международное сотрудничество, Экономика, Президент
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Дана Аменова
Корреспондент

В ходе выступления на пленарной сессии Боаоского азиатского форума президент Касым-Жомарт Токаев отметил перспективы добычи редкоземельных металлов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду. 

Фото: пресс-служба Акорды

«Редкоземельные металлы стали важнейшим компонентом для широкого спектра технологий. Они необходимы для достижения нулевого баланса выбросов, а также в таких стратегических секторах, как промышленность, цифровые технологии, космос и оборона. Мы продолжаем работать с международными партнерами над наиболее эффективными способами освоения наших крупных месторождений урана, лития, титана и других редкоземельных элементов», – сказал лидер Казахстана.

В завершение глава нашего государства вновь выразил уверенность, что Азия, реализуя свои экономические, технологические и культурные преимущества, может сыграть решающую роль в определении будущей картины мира.

В этом контексте он отметил практическую перспективу таких важных международных диалоговых площадок, как Боаоский азиатский форум и международный форум Астана (AIF).

Пользуясь возможностью, президент пригласил гостей БАФ принять участие в предстоящем в июне этого года форуме AIF.

На Боаоском азиатском форуме также выступили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, президент Науру Дэвид Аданг, премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена, премьер-министр Содружества Доминики Рузвельт Скеррит, председатель международной неправительственной организации «Совет старейшин» Мэри Робинсон, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарен Танг и председатель народной партии королевства Камбоджа Хун Сен.

#Астана #Токаев #экономика #БАФ

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