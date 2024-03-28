Устранять несправедливые торговые барьеры призвал лидер Казахстана

Экономика
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Дана Аменова
Корреспондент

Касым-Жомарт Токаев считает, что новые подходы следует применить и в глобальной финансовой системе, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Меры по улучшению фискальной и денежно-кредитной системы, расширению финансовых потоков и повышению качества институтов будут способствовать формированию рыночной и конкурентоспособной экономики, делая ее более прозрачной, надежной и динамичной, сказал президент Казахстана, выступая сегодня на пленарной сессии Боаоского азиатского форума.

Однако, как отметил Касым-Жомарт Токаев, достижение этой цели и одновременное противостояние современным глобальным вызовам требуют объединения усилий. В этой связи лидер Казахстана обозначил несколько актуальных задач, для реализации которых должно сплотиться все мировое сообщество.

Как подчеркнул президент, мир нуждается в новой многосторонней торговой системе, основанной на принципах справедливости и открытости.

«Сегодня нарастающие торговые барьеры, протекционизм и нарушение договоров создают серьезные вызовы для глобальной экономики. Решение этих проблем требует устранения несправедливых торговых барьеров, повышения прозрачности цепочек поставок посредством цифровизации», – полагает Касым-Жомарт Токаев.

Он считает, что новые подходы следует применить и в глобальной финансовой системе. Как было сказано в выступлении, во главе угла здесь должны быть равные возможности для всех стран, а не получение выгоды лишь избранными. Лидер Казахстана призвал международное сообщество принимать более действенные меры в области устойчивого финансирования.

«Огромный азиатский рынок облигаций с его колоссальной рыночной капитализацией обладает высоким потенциалом для поддержки многих проектов развития. Евразийский банк развития планирует осуществить первый выпуск панда-бондов в качестве нового финансового инвестиционного инструмента. Он может стать критически важным для финансирования глобальных инфраструктурных проектов», – отметил глава государства.

Боаоский азиатский форум (БАФ), ежегодно проходит в китайской провинции Хайнань. В этом году 23-й по счету форум проходит под девизом «Азия и мир: общие вызовы, общая ответственность».

Президент Казахстана выступил на форуме в качестве почетного гостя.

На форуме глава государства также высказался о развитии Азии, обозначил перспективное направление сотрудничества с международными партнерами. 

Глава государства особо остановился на ситуации с продовольственной безопасностью. Касым-Жомарт Токаев также указал на стратегическое значение расширения транзитно-транспортного сотрудничества между странами Азии. В завершение он пригласил гостей форума принять участие в предстоящем в июне этого года форуме AIF.

На Боаоском азиатском форуме также выступили председатель Совета директоров БАФ Пан Ги Мун, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, президент Науру Дэвид Аданг, премьер-министр Шри-Ланки Динеш Гунавардена, премьер-министр Содружества Доминики Рузвельт Скеррит, председатель международной неправительственной организации «Совет старейшин» Мэри Робинсон, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн, генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Дарен Танг и председатель народной партии королевства Камбоджа Хун Сен.

#Касым-Жомарт Токаев #Боаоский азиатский форум #глобальная экономика

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