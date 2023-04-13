Токаев произвел новые назначения в КНБ
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Глава государства произвел новые назначения в Комитете национальной безопасности Казахстана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Распоряжениями главы государства:
Сейсембаев Руслан Темиргалиевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы антитеррора;
Тулеуов Асхат Калмагамбетович назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальником Службы экономической безопасности.
Другим распоряжением главы государства Билисбеков Нургали Даулетбекович освобожден от должности заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.