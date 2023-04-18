Токаев проведет совещание по вопросам социально-экономического развития страны
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В Акорде анонсировали совещание по вопросам социально-экономического развития страны, сообщает Kazpravda.kz.
«19 апреля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится совещание по вопросам социально-экономического развития страны», - сообщила пресс-служба президента РК.
В мероприятии примут участие премьер-министр, спикеры обеих палат Парламента, руководители государственных органов, подотчетных президенту, члены Правительства, акимы городов Астаны, Алматы, Шымкента, областей и районов, руководители парламентских фракций и комитетов Сената и Мажилиса, председатели областных и районных маслихатов.