Токаев: Реформы в Казахстане имеют системный, необратимый характер

Президент, Политика
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Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о политической модернизации Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В интервью газете Egemen Qazaqstan он напомнил, что политические реформы начались еще в 2019 году. Был образован Национальный совет общественного доверия, который разработал и реализовал важные законодательные инициативы. Были внесены существенные изменения в законодательство о выборах, политических партиях, Парламенте. В стране впервые открыто заговорили о диктатуре олигополии.

«Эти нововведения создали угрозу тем, кто вольготно чувствовал себя в условиях политической и экономической монополии. Поэтому они предприняли безуспешную попытку повернуть все вспять.

После Қаңтара высказывались опасения, что власть, дескать, «закрутит гайки», начнет консервацию режима. Однако мы поступили наоборот, пойдя по более сложному, но правильному пути», - говорит глава государства.

В 2022 году процесс политической модернизации, конечно же, ускорился. И одной из главных задач реформ стало формирование более справедливой и сбалансированной политической системы. Кроме того, важно было создать такие условия, чтобы обеспечить необратимость политических реформ, сделать их постоянным фактором общественной жизни.

Для этого в рамках конституционной реформы было установлено несколько заслонов.

«Во-первых, мы воссоздали Конституционный Суд, который является, по сути, высшим органом конституционного контроля, обеспечивающим верховенство Конституции. Кому-то может показаться, что прежний Конституционный Совет просто сменил вывеску, но здесь дело обстоит иначе. Решения Конституционного Суда имеют окончательную силу, даже Президент не может подвергнуть ревизии его решения, в том числе касающиеся конституционных прав граждан», - отметил президент.

Любые изменения и дополнения в Конституцию могут выноситься на республиканский референдум или на рассмотрение Парламента только при наличии соответствующего заключения Конституционного Суда.

Он напомнил, что из одиннадцати судей Конституционного Суда шестеро, то есть большинство, назначаются палатами Парламента. А председатель, хоть и назначается президентом, но только с согласия Сената.

Во-вторых, в самой Конституции принципиальные позиции утверждены однозначно. Например, статья 91 Основного закона гласит, что установленные Конституцией независимость государства, унитарность и территориальная целостность Республики, форма ее правления, основополагающие принципы деятельности Республики и, подчеркиваю, положение об однократном семилетнем сроке для президента являются неизменными.

В-третьих, в результате реформ существенно расширены полномочия Мажилиса, который стал формироваться по новой избирательной модели – партийным спискам и одномандатным округам.

«Одним словом, возврат к старой системе невозможен. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что политические реформы в Казахстане имеют не просто системный, но, что критически важно, необратимый характер, потому что политический менталитет нации претерпел кардинальную трансформацию. Правовая грамотность и активность граждан стали главным гарантом демократических преобразований. Народ уже не допустит отката назад и, убежден, будет твердо отстаивать свершившиеся перемены», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Полную версию интервью можно прочитать здесь.

#политика #президент #политические реформы

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