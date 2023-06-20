Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины

Фото пресс-службы президента РК

«Я обозначил нашу позицию в отношении этого очень сложного вопроса. Во-первых, мы должны строго следовать Уставу Организации Объединенных Наций и в целом, конечно, мы должны поддерживать ООН как незаменимую и универсальную организацию в мире.

Во-вторых, нам также необходимо поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем, а также другими государствами. Поэтому мы очень надеемся, что в ближайшее время в Украине будет достигнуто прекращение огня, и мы сможем в дальнейшем говорить об установлении прочного мира в этой части света. Что касается Казахстана, то мы готовы внести свой посильный вклад в достижение этой цели.

Должен также отметить, что мы являемся стратегическими партнерами с Россией. Мы являемся членами одних и тех же организаций. Поэтому наша цель - оставаться в тесном контакте с Россией, чтобы укреплять наше взаимное сотрудничество как на двусторонней основе, так и в соответствующих международных организациях», - сказал президент Казахстана.