Токаева торжественно встретили во дворце в Белграде

В честь прибытия президента Казахстана был выстроен почетный караул

Фото: пресс-служба президента РК

На площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.

По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.