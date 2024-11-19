Токаева торжественно встретили во дворце в Белграде
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В честь прибытия президента Казахстана был выстроен почетный караул
На площади перед Дворцом Сербии состоялась официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
После рапорта начальника почетного караула прозвучали гимны обеих стран, а также было произведено 10 артиллерийских залпов. Затем президенты представили друг другу членов официальных делегаций.
По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.