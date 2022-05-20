Токаеву доложили о работе по созданию Национальной геологической службы

Глава государства принял министра экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности министерства за 1-й квартал текущего года и планах на предстоящий период.

В частности, министр рассказал о принимаемых мерах по улучшению экологической ситуации в стране.

По его словам, в соответствии с нормами нового Экологического кодекса был проведен технологический аудит 83-х крупных компаний, что позволило оценить их готовность к переходу на новые технологии до 2025 года.

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с реализацией национального проекта «Жасыл Казахстан» и региональных дорожных карт по решению экологических проблем.

Главе государства также было доложено о состоянии геологической отрасли и работе по созданию Национальной геологической службы.

Кроме того, Президента проинформировали о состоянии водохозяйственной инфраструктуры, проведении вегетационного периода, разработке нового Водного кодекса, а также о состоянии лесного хозяйства и животного мира.

По итогам встречи Глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач по решению экологических проблем, улучшению водохозяйственной инфраструктуры и развитию геологической отрасли.