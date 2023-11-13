ТОО «Petrosun» оштрафовано на 542,9 млн тенге

ТОО «Petrosun» необоснованно ограничивало реализацию бензина марки АИ-92 и дизельного топлива отдельным участникам рынка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на АЗРК

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Департамент АЗРК по городу Алматы выявил, что в текущем году ТОО «Petrosun» необоснованно ограничивало реализацию бензина марки АИ-92 и дизельного топлива отдельным субъектам рынка, с которыми имело действующие договорные отношения.

Кроме того, действия ТОО «Petrosun» привели к нарушению условий договоров с отдельными контрагентами и повлекли ущемление их законных прав и интересов.

В этой связи, на основании заключения сотрудников департамента, ТОО «Petrosun» привлечено к административной ответственности на сумму 542,9 млн тенге по факту злоупотребления доминирующим положением.