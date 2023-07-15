Трагедии с детьми - последствия отсутствия профилактики на местах - Динара Закиева

Уполномоченный по правам ребёнка в РК Динара Закиева рассказала на своей странице в Facebook о причинах ужасных трагедий в Алматы и Туркестанской области, где убили девочек, передает Кazpravda.kz .

Фото: arbat.media

Напомним, на днях казахстанцев шокировали жестокие убийства 5-летней девочки в Туркестанской области и 7-летней в Алматы. По словам Закиевой, это страшные свидетельства отсутствия системы профилактики на местах.

«Каждый день совершается 6 преступлений в отношении детей. В 70% случаев это – последствия вовремя не оказанной помощи и профилактики. Работа, в основном, ведется только с последствиями. И в этих двух случаях трагедий можно было бы предотвратить», - говорит Закиева.

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева, для того, чтобы системно исправить ситуацию, госорганы работают над созданием инфраструктуры и инструментов профилактики нарушения прав детей.

«Работаем над законодательным закреплением и расширением функций по координации работы с семьей МТСЗН и управлений социальной защиты в акиматах. Эти управления посредством Центров поддержки семьи и мобильных групп должны будут работать в тесной связке с участковыми без бумажных волокит и оформлений, оперативно реагировать на информацию, и в случае необходимости организовывать адресную комплексную помощь гражданам, семьям, детям, привлекая все необходимые профильные службы и управления (образование, здравоохранение и т.д)».

Как выяснилось сегодня в структуре акиматов нет координирующего управления, ответственного за организацию профилактики, за своевременную работу с семьей и детьми, реабилитации и ресоциализации ранее осужденных лиц. Хотя имеется норма о медико-социальном учете, которая предусматривает выявление и организацию помощи семьям, детям находящимся в тяжелой жизненной ситуации (ТЖС).

Поэтому необходимо законодательно закрепить мобильные группы по выявлению семей и детей в неблагополучии, ТЖС, нуждающихся в экстренной помощи, а также организации им помощи.

«Также работаем над открытием Центров поддержки семьи в 152 районах страны. В них будет оказываться социальная, правовая, психологическая помощь, сопровождение семей во взаимодействии с участковыми службами. Сейчас такие центры есть только в 78 районах из 220. Также нужно перестроить работу и действующих центров;

Над созданием единого государственного анонимного телефона доверия/контакт-центра помощи детям, женщинам и семьям, который бы знали все граждане, как дети, так и взрослые и в любой момент могли обратиться за помощью (как 911 в США). Во время расследований преступлений, в 60% случаев, оказывается, что кто-то слышал и знал, что происходит с ребенком, в семье, но не сообщал, так как боялся или не хотел вмешиваться;

Над интеграцией Электронной социальной карты с Интегрированным банком данных МВД РК по состоящим на учете неблагополучным семьям с возможностью для сотрудников ОВД вносить информацию, дополнения, корректировки в сведения о положении детей, семей в ТЖС, нуждающихся во внимании ответственных структур акимата;

Над пакетом изменений в законодательство касательно вопросов безопасности детей и неотвратимости наказания. 30% дел закрывается за примерением сторон, что в последствии часто ведет к более тяжелым преступлениям. Осенью, надеюсь, мы сможем начать эту работу в парламенте», - написала Динара Закиева.

В заключении Закиева сообщила, что по фактам трагедий произошедших в Алматы и Туркестанской области поднят вопрос об ответственности сотрудников, которые должны были вовремя сообщить и отреагировать.