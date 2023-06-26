Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали

Аттракцион сошел с рельсов и люди, вылетев с него, упали на землю.

Фото: euronews.com

Один человек погиб, девять получили травмы в результате инцидента на американских горках в парке Gröna Lund в Стокгольме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

Сообщается, что аттракцион сошел с рельсов и люди, вылетев с него, упали на землю.

Погибла 35-летняя женщина. Всех пострадавших доставили в больницу. Трое из них — в тяжелом состоянии.

Парк закрыли на неопределенный срок. Туда прибыли машины скорой помощи, спасатели и вертолет.

Отмечается, что горка Jetline, на которой произошла трагедия, способна разгоняться до 90 км/ч. Её высота — 30 метров, и ежегодно на ней катается миллион посетителей.