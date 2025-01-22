Трагедия в Астане: Казахстанцев призвали позаботиться о кибербезопасности своих детей

Общество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте отреагировали на трагедию, которая произошла на днях в Астане, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

19 января в Астане произошло трагическое событие: 21-летний парень убил своего брата и нанес травмы своим родным из-за замечания по поводу онлайн-игр.

Нацкомиссия выразила соболезнования родным и близким погибшего, а также сделала обращение к родительской общественности.

«Этот случай показывает нам, насколько важно уделять внимание увлечениям и интересам наших детей. Сегодня цифровые технологии - это неотъемлемая часть нашей жизни. Молодёжь, особенно подростки, всё больше времени проводят в виртуальном мире. Согласно исследованию «Kazakhstan Kids Online», более 15% детей в Казахстане ежедневно сталкиваются с негативным контентом в интернете. Растет зависимость от видеоигр, социальных сетей и онлайн-общения. Это нередко становится причиной социальной изоляции, что приводит к недопониманию и конфликтам в семье», - говорится в их обращении к казахстанским родителям.

Национальная комиссия призвала проявлять больше внимания к детям, их интересам и проблемам. Участие в жизни своих детей, искренний интерес к их увлечениям и доверительные беседы — это основа их гармоничного развития и действенная профилактика возможных трагедий.

«Мы также настоятельно рекомендуем родителям использовать доступные инструменты «родительского контроля» для того, чтобы знать о потребляемом контенте и времени, проводимом детьми в сети интернет. Это поможет оградить детей от чрезмерного увлечения гаджетами, деструктивными играми и минимизировать риски, связанные с киберугрозами. Забота о кибербезопасности становится важной частью благополучия в семье», - говорят в комиссии.

Они отмечают, что современные реалии часто оставляют мало времени на общение с детьми. Однако ни одно дело не может быть важнее жизни и здоровья детей.

«Создавайте в семье атмосферу доверия, следите за безопасностью и самое главное – будьте примером для своих детей. Эта трагедия станет еще одним уроком для всех нас и поводом переосмыслить наши приоритеты. Только через совместные усилия семьи, государства и общества мы сможем создать безопасное и благополучное будущее для наших детей. Пусть наши дети будут с нами», - говорится в обращении.

#дети #безопасность #гаджеты

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