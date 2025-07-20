Об этом глава Белого дома написал на своей странице в социальной сети Truth Social
Дональд Трамп положительно оценил выступление группы специалистов о необходимости преследования в судебном порядке Обамы и «бандитов». По мнению Трампа, они были уличены в мошенничестве на выборах, прошедших в 2016 году.
В соцсети Truth Social президент США похвалил журналиста Fox News, который в эфире выступил с разоблачением действий Обамы по фальсификации выборов, а также работу главы Национальной разведки Тулси Габбард.
«Отличная работа молодого и талантливого Харрисона Филдса из Fox News. Экспертная группа была великолепна с предложением о судебном преследовании Обамы и «бандитов», которые только что были однозначно разоблачены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня», - написал Трамп на своей странице в соцсети.