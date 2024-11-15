Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

Здравоохранение , США
44

Роберт Кеннеди-младший - давний сторонник теорий заговора и противник вакцинации

Фото АР

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего независимого кандидата на высший государственный пост Роберта Кеннеди-младшего для занятия должности министра здравоохранения и социальных служб (HHS). Соответствующее сообщение Трамп оставил в соцсети Truth Social в четверг, 14 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

«Слишком долго американцы находились под бременем пищевой промышленности и фармацевтических компаний, которые занимались обманом, введением в заблуждение и дезинформированием, когда речь шла о здоровье населения», - написал Трамп.

«Безопасность и здоровье всех американцев - самая важная задача любой администрации, и HHS сыграет большую роль в обеспечении защиты всех от вредных химикатов, загрязнителей, пестицидов, фармацевтических препаратов и пищевых добавок», - добавил он.

«Кеннеди вернет эти ведомства к традициям золотых стандартов научных исследований и (вновь превратит их. - прим. ред.) в маяки прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и сделать Америку снова великой и здоровой!» - заявил республиканец.

Роберт Кеннеди-младший - давний сторонник теорий заговора и противник вакцинации. Обоих политиков роднит недоверие к госинститутам, напомнило агентство AFP.

В минувшие дни Кеннеди-младший пытался развеять опасения и заявил в интервью NPR: «Мы не собираемся ни у кого отбирать вакцины».

«Мы собираемся убедиться, что американцы располагают достоверной информацией», - добавил он.

В августе независимый кандидат в президенты США отказался от участия в предвыборной борьбе и объявил о поддержке бывшего главы Белого дома.

Некоторые наблюдатели считали немыслимым, что Кеннеди - член самой именитой семьи в истории Демократической партии - будет сотрудничать с Трампом, писало агентство Reuters. Так, он обвинял Трампа в предательстве сторонников, а тот критиковал Кеннеди как «самого радикального левого кандидата в президентской гонке».

Однако за несколько недель до решения Кеннеди-младшего сняться команды обоих кандидатов усиленно обменивались комплиментами и, по словам информированных собеседников Reuters, начали закулисные обсуждения об объединении усилий.

#Минздрав #Трамп #Роберт Кеннеди

Популярное

Все
Эволюционирует «ныряющая» нить
Врачи приближают заветные мечты тысяч семей
Дружба – мотив серьезный
За язык никто не тянет
Общественный контроль не помешает
Маленькие кусочки меди и серебра хранят тайны
Монеты «с котиком» расскажут о стране не менее любого путеводителя
Трубы, пригодные для воды и газа
Здесь можно творить! Главное – не вытворять...
Он начал разговор в пути...
Человеком остаться поможет любовь
Путешествие длиною в жизнь
Выразитель степной мудрости
Спасала однополчан из горящих танков
Усилены меры профилактики
Нарушители правил всегда под контролем
Тише будь
Дело жизни Ибрагима Кальпенова
Экспонаты от-кутюр
В честь Великой Победы танцевали вальс-бостон
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Движение ограничили на трассе в Карагандинской области
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
Строительство завода будет возобновлено
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Чувство – главное оружие поэта
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
Успешные педагоги вдохновляют на успех
Какая средняя зарплата по Казахстану
Михаил Шайдоров остановился в шаге от медали
Нацбанк внес изменения в ипотечную программу «7-20-25»
«Зеленой» энергии становится все больше
Еще одну автодорогу отремонтируют в Казахстане
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Реконструкция близится к завершению
Премий для госслужащих больше не будет
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Засоряют Большой Алматинский канал

Читайте также

Врачи приближают заветные мечты тысяч семей
Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом
NBC: окружение Трампа уже начало уставать от влияния Маска
Медстрахование студентов: ответы на популярные вопросы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]