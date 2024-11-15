Трамп выдвинул Кеннеди-младшего на пост главы Минздрава

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Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул бывшего независимого кандидата на высший государственный пост Роберта Кеннеди-младшего для занятия должности министра здравоохранения и социальных служб (HHS). Соответствующее сообщение Трамп оставил в соцсети Truth Social в четверг, 14 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

«Слишком долго американцы находились под бременем пищевой промышленности и фармацевтических компаний, которые занимались обманом, введением в заблуждение и дезинформированием, когда речь шла о здоровье населения», - написал Трамп. «Безопасность и здоровье всех американцев - самая важная задача любой администрации, и HHS сыграет большую роль в обеспечении защиты всех от вредных химикатов, загрязнителей, пестицидов, фармацевтических препаратов и пищевых добавок», - добавил он. «Кеннеди вернет эти ведомства к традициям золотых стандартов научных исследований и (вновь превратит их. - прим. ред.) в маяки прозрачности, чтобы положить конец эпидемии хронических заболеваний и сделать Америку снова великой и здоровой!» - заявил республиканец.

Роберт Кеннеди-младший - давний сторонник теорий заговора и противник вакцинации. Обоих политиков роднит недоверие к госинститутам, напомнило агентство AFP.

В минувшие дни Кеннеди-младший пытался развеять опасения и заявил в интервью NPR: «Мы не собираемся ни у кого отбирать вакцины».

«Мы собираемся убедиться, что американцы располагают достоверной информацией», - добавил он.

В августе независимый кандидат в президенты США отказался от участия в предвыборной борьбе и объявил о поддержке бывшего главы Белого дома.

Некоторые наблюдатели считали немыслимым, что Кеннеди - член самой именитой семьи в истории Демократической партии - будет сотрудничать с Трампом, писало агентство Reuters. Так, он обвинял Трампа в предательстве сторонников, а тот критиковал Кеннеди как «самого радикального левого кандидата в президентской гонке».

Однако за несколько недель до решения Кеннеди-младшего сняться команды обоих кандидатов усиленно обменивались комплиментами и, по словам информированных собеседников Reuters, начали закулисные обсуждения об объединении усилий.