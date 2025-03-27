Трамп заявил о планах США бить по хуситам «еще долгое время»

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США намерены продолжать наносить удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" еще долгое время. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. Мы ударили по ним очень сильно, очень успешно. И мы будем продолжать делать это еще долгое время", - сказал американский лидер.

При этом Трамп резко отреагировал на вопрос, касавшийся скандала с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену.

"Не было никакого ущерба, потому что атака той ночью была невероятно успешной, как и в последующие четыре или пять ночей. Вот о чем следует говорить. Это нужно было сделать еще сонному (предшественнику Трампа на высшем государственном посту - прим. ТАСС) Джо Байдену. Но он спал за рулем, за исключением, разумеется, тех случаев, когда дело касалось кражи денег", - заявил Трамп.

15 марта ВС США по приказу Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники.

24 марта главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщается, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц (имя помощника американского президента по национальной безопасности). Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену.

Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет (имя главы Пентагона) опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам в Йемене, в том числе были перечислены цели, оружие и предполагаемое время начала ударов, которое, по словам Голдберга, совпало со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.

Трамп заявил, что в упомянутой группе не публиковали засекреченных данных. Он отметил, что доверяет всем участникам своей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая Уолтца, несмотря на скандал вокруг утечки данных. Уолтц в свою очередь заявил, что не знает, почему Голдберг был включен в закрытую группу.