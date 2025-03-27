Трамп заявил о планах США бить по хуситам «еще долгое время»

В мире,США
70

Предыдущие удары по позициям мятежников из движения "Ансар Аллах" американский лидер назвал "очень успешными"

Фото: news.un.org

США намерены продолжать наносить удары по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" еще долгое время. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"Эти удары были очень успешными, они превзошли все наши самые смелые ожидания. Мы ударили по ним очень сильно, очень успешно. И мы будем продолжать делать это еще долгое время", - сказал американский лидер.

При этом Трамп резко отреагировал на вопрос, касавшийся скандала с утечкой в мессенджере Signal данных об ударах американских вооруженных сил по Йемену.

"Не было никакого ущерба, потому что атака той ночью была невероятно успешной, как и в последующие четыре или пять ночей. Вот о чем следует говорить. Это нужно было сделать еще сонному (предшественнику Трампа на высшем государственном посту - прим. ТАСС) Джо Байдену. Но он спал за рулем, за исключением, разумеется, тех случаев, когда дело касалось кражи денег", - заявил Трамп.

15 марта ВС США по приказу Трампа начали наносить массированные удары по объектам хуситов, которые контролируют около трети территории Йемена. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В ответ движение "Ансар Аллах" совершило серию атак на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря, применив ракеты и беспилотники.

24 марта главред журнала The Atlantic Джеффри Голдберг опубликовал статью, в которой сообщается, что 11 марта он получил запрос на подключение к мессенджеру Signal от пользователя с ником Майк Уолтц (имя помощника американского президента по национальной безопасности). Еще через два дня журналист получил уведомление о включении в групповой чат, где члены администрации США обсуждали удары по Йемену.

Как утверждает журналист, 15 марта пользователь под ником Пит Хегсет (имя главы Пентагона) опубликовал сообщение, в котором содержались детали предстоящих ударов по хуситам в Йемене, в том числе были перечислены цели, оружие и предполагаемое время начала ударов, которое, по словам Голдберга, совпало со временем публикации первых сообщений в социальных сетях о бомбардировках.

Трамп заявил, что в упомянутой группе не публиковали засекреченных данных. Он отметил, что доверяет всем участникам своей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая Уолтца, несмотря на скандал вокруг утечки данных. Уолтц в свою очередь заявил, что не знает, почему Голдберг был включен в закрытую группу.

#США #Трамп #Йемен #атака #хуситы

Популярное

Все
Dauscher: патент германский, металл – казахстанский
Соль земли и хлопок
Казахстан – в Книге рекордов Гиннесса: 5 тыс. человек в национальных костюмах собрались в Актау
Уступи дорогу скорой помощи!
Фонд, дарящий надежду
Водный кодекс направлен на подпись Главе государства
Философия и практика партнерства
Народные гулянья в Аршалы
Тазару күні завершил декаду Наурызнама
Жители столицы просят сохранить сквер
Под полный запрет попала точечная застройка
Утилизировать, перерабатывать и использовать повторно
Десять заводов одного кластера
Регионы готовятся к довыборам депутатов маслихатов
Стремление к созидательному будущему
Новые стандарты общественного диалога
Комфорт не только для себя
Был примером мужества и мудрости
Национальный курултай – устойчивая идеологическая платформа
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О единой юбилейной медали «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіске 80 жыл»
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Декада Наурызнама: День национального спорта отмечает Казахстан
Так звучит дружба
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
День сближения сердец
От 7 до 12 лет: суд по делу бывшего вице-министра культуры и спорта близится к завершению
Умер казахстанский миллиардер Александр Машкевич
Расстались с миллионами
Сайга заходит в Жезказган: кормиться или прятаться?
В США закрыли Минобразования
Как город лечить будем?
Фактор, влияющий на цепочку производства и потребления
Казахстан ратифицировал соглашение о противодействии коррупции в СНГ со своей оговоркой
Казахстанские артисты обратились к водителям
Помогать по зову сердца
В Астане автомобиль снес светофор на перекрестке (ВИДЕО)
В Семее рассмотрено шесть дел в отношении несовершеннолетних
Актау: Перспективы развития и превращение в крупный туристический центр Казахстана
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства
Трамп анонсировал введение пошлин на автомобили и товары из ЕС
В Астане наградили самых законопослушных водителей
Астанчане получили национальное оповещение на телефон: что случилось

Читайте также

Дания вводит обязательную военную службу для женщин
Чат-бот Grok Илона Маска интегрирован в Telegram
Лесные пожары уничтожают памятники культурного наследия в Ю…
18 человек стали жертвами лесных пожаров в Южной Корее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]