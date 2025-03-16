Трамп начал военные действия против хуситов в Йемене

Он также пригрозил последствиями Ирану за поддержку группировки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Osamah Abdulrahman/AP Photo/picture alliance

Президент США Дональд Трамп приказал американским вооруженным силам начать "решительные и мощные" военные действия против хуситов в Йемене. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social в субботу, 15 марта. По его словам, ВС США "прямо сейчас" наносят воздушные удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские суда и восстановить свободу судоходства в Красном море.

Трамп обвинил хуситов в ведении "непрекращающейся кампании пиратства, насилия и терроризма" против американских и других кораблей, самолетов и беспилотников. Он подчеркнул, что действия экс-президента США Джо Байдена были недостаточно жесткими, из-за чего хуситы продолжили нападения.

По словам Трампа, удары будут наноситься до тех пор, пока группировка не прекратит атаки на суда и не будет восстановлена безопасность в регионе. Он также пригрозил Ирану, потребовав "немедленного прекращения" поддержки хуситов, и пообещал привлечь Тегеран к ответственности в случае дальнейшего вмешательства.

Принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah сообщил о нанесении ударов по столице Йемена Сане. По данным органов здравоохранения, управляемых хуситами, в результате ударов ВВС США по меньшей мере девять человек погибли и еще девять получили ранения.