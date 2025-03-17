Хуситы нанесли ответные удары по американскому авианосцу USS Harry Truman

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Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" в ответ на удары США по Йемену атаковали американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря. Об этом заявил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

"В ответ на агрессию йеменские вооруженные силы провели военную операцию, в ходе которой американский авианосец USS Harry Truman и сопровождающие его корабли были атакованы в северной части Красного моря с использованием 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотника", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.

По его словам, силы хуситов продолжат атаки на американские военные корабли в Красном море и Аденском заливе, а также будут блокировать проход израильских коммерческих судов через Баб-эль-Мандебский пролив, пока Израиль не возобновит поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

15 марта Вооруженные силы США по приказу президента Дональда Трампа начали наносить массированные удары по территории Йемена, которая находится под контролем хуситов. Как заявило Центральное командование ВС США, операция направлена на защиту американских интересов и обеспечение свободы судоходства. По последним данным министерства здравоохранения в правительстве хуситов, в результате ударов погиб 31 человек, более 100 получили ранения.

Согласно заявлению Сариа, в ночь на воскресенье США нанесли более 47 ударов по территории семи йеменских провинций, которые находятся под контролем хуситов. Атаке подверглись провинции Сана, Саада, Эль-Бейда, Хаджа, Дамар, Мариб и Эль-Джауф.

В ноябре 2023 года, после обострения конфликта в секторе Газа, движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет обстреливать территорию Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока идут боевые действия в палестинском анклаве. Атаки хуситов на коммерческие суда прекратились в середине января этого года, когда Израиль и ХАМАС достигли соглашения о перемирии в секторе Газа.

После завершения первого этапа соглашения о прекращении огня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил приостановить поставки гуманитарной помощи в палестинский анклав. 7 марта лидер "Ансар Аллах" Абдель Малик аль-Хуси заявил, что йеменские хуситы возобновят "военно-морские операции" против Израиля, если доставка помощи в сектор Газа не будет разблокирована в течение четырех дней. Когда срок ультиматума истек, движение объявило о возобновлении атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.