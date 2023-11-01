Трансферты из Национального фонда будут снижены

Отвечая на вопросы депутатов в рамках пленарного заседания Мажилиса РК, премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов рассказал о мерах по развитию экономики республики в ближайшие годы и планах по снижению трансфертов из Национального фонда

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В 2024 году объем целевого трансферта из Нацфонда составит 1,6 трлн тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

«Данные средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем он добавил, что размеры целевых трансфертов в ближайшие годы будут уменьшаться за счет роста доходов государственного бюджета.

«Для этого мы будем решать вопросы привлечения соответствующих инвестиций и финансирования реального сектора экономики. В частности, это касается господдержки малого и среднего бизнеса, а также агропромышленного комплекса», — отметил премьер-министр.

В настоящее время правительство работает над реализацией 970 крупных инвестиционных проектов на сумму 32 трлн тенге, в том числе в несырьевом секторе.

Наряду с этим будут приниматься меры по модернизации инженерной инфраструктуры посредством программы «Тариф в обмен на инвестиции», что также окажет положительный эффект на развитие реального сектора экономики РК.