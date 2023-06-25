Трехлетнего ребенка спасли из охваченной огнем квартиры в Павлодаре

Пожар произошел в квартире дома по улице Павлова в Павлодаре. Сотрудники экстренных служб спасли двоих человек – мать и ребенка, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Фото: Kazpravda.kz

24 июня, в 12:43, на пульт 112 поступило сообщение, что в доме по улице Павлова, 5 происходит пожар. Выяснилось, что в двухкомнатной квартире горят домашние вещи и мебель на площади пять квадратных метров.

«Сотрудники службы пожаротушения спасли двух человек - 35-летнюю женщину и ее ребенка 2020 года рождения. Их вывели по лестнице. С подозрением на отравление угарным газом бригада скорой помощи доставила пострадавших в городскую больницу. Там предварительный диагноз не подтвердили, после осмотра их в удовлетворительном состоянии отпустили домой», - сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

В 12:59 возгорание удалось ликвидировать. Причина и ущерб устанавливается.

На место ЧП выезжали 18 сотрудников и пять единиц техники ДЧС.