Тренер сборной РК по футболу обнародовал пошаговый путь к успеху

Как он отметил, привлекая детей и юношей к футболу, возможно в значительной степени решить проблему лудомании и наркомании в стране

Старший тренер юниорской сборной Казахстана по футболу (U-19) Александр Кузнецов полагает, что при грамотном системном подходе в стране может появиться немало футболистов высокого европейского уровня, сообщает Kazpravda.kz

По словам Кузнецова, успех в футболе зависит от развития инфраструктуры, правильного подхода к подготовке игроков и специалистов, стратегического управления, менеджмента, организации соревнований и международного опыта.

«Мой тренерский стаж в футболе 22 года, из которых 8 лет я работал на уровне национальных сборных. Опыт, победы и поражения на международном уровне позволили мне сравнивать игроков, анализировать различные стили игры и методы обучения. Работа в Португалии, лицензия PRO UEFA, стажировки в ведущих европейских клубах помогли мне в разработке собственной программы Brain Football — подготовка умных и техничных футболистов, основанной на принципах нейробиологии. Как тренер национальных сборных, прошедший не один цикл работы, я считаю своим профессиональным долгом представить футбольной общественности Национальную программу развития молодёжного футбола. В ней я детально описываю ключевые проблемы системы и предлагаю конкретные пути их решения», - сказал Кузнецов.

Известный наставник подчеркнул, что привлекая детей и юношей к футболу, возможно в значительной степени решить проблему лудомании и наркомании.

«Программа представляет собой комплексный подход, систематизацию всех структур молодёжного футбола, применение единых стандартов в обучении игроков, повышая их уровень мастерства. Важно также внедрение единого стиля и философии игры для национальных сборных, применение цифровизации и аналитики для воспитания патриотизма и достойных граждан», - добавил Александр Евгеньевич.

Тренер изложил своё видение в новой книге «КАЗАКСТАН ФУТБОЛЫ - ЖАСТАР БОЛАШАГЫ».

Отметим, в ходе выступления на четвертом Национальном Курултае, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал предпринимателей поддержать клубный футбол. Также он добавил, что профильное министерство, Федерация футбола, местные исполнительные органы, предприниматели должны в практическом плане приступить к коммерциализации клубного футбола.