Токаев – о популяризации казахстанского футбола: «Без приватизации дело не сдвинется»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подчеркнул, что представители Акмолинской области традиционно вносят большой вклад в копилку страны на мировых и континентальных соревнованиях в зимних видах спорта и высказался о необходимости обратить особое внимание на развитие футбола по всей стране.

«Большинство областных стадионов следует реконструировать или же приступить к строительству новых футбольных стадионов с привлечением спонсорских средств. В каждом областном, районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это задача на ближайшие два года. Проверим ее исполнение. Только так мы сможем поднять на новый уровень этот популярный во всем мире спорт, который является социальным, массовым. Привлекая детей, юношей к футболу, мы сможем в значительной степени решить проблему лудомании, наркотизма», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что профильное министерство, Федерация футбола, местные исполнительные органы, предприниматели должны в практическом плане приступить к коммерциализации клубного футбола.