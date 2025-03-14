Токаев – о популяризации казахстанского футбола: «Без приватизации дело не сдвинется»

Футбол,Президент
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Дана Аменова
корреспондент

В ходе выступления на Национальном Курултае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал предпринимателей поддержать клубный футбол, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства подчеркнул, что представители Акмолинской области традиционно вносят большой вклад в копилку страны на мировых и континентальных соревнованиях в зимних видах спорта и высказался о необходимости обратить особое внимание на развитие футбола по всей стране.

«Большинство областных стадионов следует реконструировать или же приступить к строительству новых футбольных стадионов с привлечением спонсорских средств. В каждом областном, районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это задача на ближайшие два года. Проверим ее исполнение. Только так мы сможем поднять на новый уровень этот популярный во всем мире спорт, который является социальным, массовым. Привлекая детей, юношей к футболу, мы сможем в значительной степени решить проблему лудомании, наркотизма», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Также он добавил, что профильное министерство, Федерация футбола, местные исполнительные органы, предприниматели должны в практическом плане приступить к коммерциализации клубного футбола.

«Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты, нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире. Поэтому призываю предпринимателей посмотреть на клубный футбол как на бизнес. Мировой опыт показывает, что без приватизации дело не сдвинется с места. Если клубы будут частными, то они получат право приглашать иностранных спортсменов. Популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи, – это залог здоровья нашей нации. В последние годы благодаря поддержке государства детский спорт получил хороший импульс, но этого недостаточно. Думаю, бизнес также способен внести большой вклад в приобщение подрастающего поколения к физической культуре и спорту», – заключил президент.

#Токаев #футбол #клубы #курултай

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