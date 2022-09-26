Три принципа международного права – о чем говорил Токаев на саммите ООН?

Лидер Казахстана в своей речи на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что 77 лет назад государства – основатели ООН заложили в Устав организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность.

Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения основополагающих постулатов, лежащих в основе ООН. В частности, он указал на необходимость переосмысления взаимосвязи между тремя базовыми принципами – суверенного равенства государств, уважения территориальной целостности и мирного сосуществования государств.

Что это за принципы ООН и почему они так важны?

Одними из основных утвержденных принципов ООН, согласно Уставу, выступают (1)

Принцип 1 - разрешение международных споров мирным путем дабы не подвергать угрозе международный мир и безопасность;

Принцип 2 - воздержание от угрозы силой или ее применения в международных отношениях как против политической независимости или территориальной неприкосновенности любого государства, так и иным образом, не совместимым с целями ООН;

Принцип 3 - суверенное равенство всех стран-членов Организации.

Эти три принципа заложены в основу практической деятельности ООН. Их соблюдение выступает необходимым условием для достижения целей, стоящих перед ООН и задекларированных в ее Уставе.

Первый принцип ограничивает войны

Все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, а при необходимости обеспечивает условия, чтобы государства, которые не являются ее членами, также действовали в соответствии с этим принципом, поскольку это необходимо для поддержания международного мира и безопасности.

Второй принцип свидетельствует о нерушимости и сохранности границ государств

Согласно данного принципа государства рассматривают как нерушимые все границы друг друга и границы всех государств в Европе и должны воздерживаться от любых требований или действий, направленных на захват части или всей территории другого государства

Третий принцип предоставляет равные права и обязанности членам международной организации

В соответствии с данным принципом все государства в международных отношениях пользуются суверенным равенством, имеют равные права и обязанности и являются равноправными членами мирового сообщества.

Эти принципы существуют с 24 октября 1945 года, когда Устав ООН был ратифицирован Китаем, Францией, Советским Союзом, Великобританией, Соединенными Штатами и большинством других подписавших его государств.

Принципы работали много лет и позволяли предотвращать конфликты во многих участках мира, так, например за время существования Организации Объединенных Наций была проведена 71 операция по поддержанию мира.

Начиная с 90-х годов XX века миротворческая деятельность ООН все больше проявлялась во взаимодействии с региональными организациями. Первой операцией ООН, развернутой в том же месте, где проводилась операция региональных сил по поддержанию мира, стала миссия в Либерии в 1993 году. Региональные силы были направлены туда Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС). В 1994 году миссия ООН в Грузии начала сотрудничать с миротворческими силами СНГ. Во второй половине 1990-х годов миротворческие операции в Боснии и Герцеговине и Косово проводились ООН совместно с НАТО, ЕС и ОБСЕ. В Афганистане возглавляемые НАТО Международные силы содействия безопасности для Афганистана тесно взаимодействовали с миссией ООН по оказанию политической поддержки.

Но сейчас они подверглись эрозии – все меньше стран их соблюдает. К примеру, с 1945 года по 2015 год ООН осудила 25 военных операций США. В отношении же СССР и России ООН в период с 1945 года по 2014 год осудила 7 военных конфликтов.

Сегодняшняя ситуация между Россией и Украиной может вылиться в серьезный конфликт, ранее не проходивший со времен создания ООН. Не зря именно сейчас Касым-Жомарт Токаев обращает внимание на возвращение к истокам принципов, сформировавших Устав ООН. Именно сейчас ООН может и должна проявить активное участие в разрешении конфликта, охватившего Россию, Беларусь и Украину. И мы в этом крайне заинтересованы, поскольку эскалация данного конфликта негативно может отразиться на странах Центральной Азии, включая Казахстан.

Но дело не только в Украине, на самом деле система международных отношений переживала сложную трансформацию, признаками которой стали:

кризис доверия и повышение конфликтности, в том числе вследствие снижения функциональности многосторонних институтов безопасности и диалога, низкой эффективности механизмов превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования;

размывание основополагающих принципов международного права, столкновение в мировом масштабе двух основных тенденций – глобализма и национализма, что создает серьезные риски для средних и малых государств;

обострение традиционных вызовов и угроз безопасности, таких как терроризм, экстремизм, гонка вооружений, в том числе ракетных, ядерных и космических, изменение климата и целого ряда других;

возникновение новых факторов влияния на геополитику и геоэкономику, в том числе связанных с развитием информационно-коммуникационных технологий, феноменами гибридных и кибервойн;

эрозия современной модели глобализации и международной торговой системы, увеличение разрыва в экономическом и технологическом развитии между странами и регионами, уязвимость глобальной финансовой системы, ужесточение торговых и валютных войн, санкционное противостояние.

На этом фоне возникает необходимость в формировании более устойчивой системы международных отношений, в пользу чего свидетельствуют следующие факторы:

растущая взаимозависимость стран и регионов;

накопленный опыт решения глобальных и региональных проблем, поиска совместных ответов на вызовы современности;

осознание безальтернативности рыночной экономики.

Указанные факторы оказывают серьезное влияние на концептуальные и практические подходы в области внешней политики Казахстана. (2)

Риски для Казахстана