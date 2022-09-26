Три принципа международного права – о чем говорил Токаев на саммите ООН?

Лидер Казахстана в своей речи на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН напомнил, что 77 лет назад государства – основатели ООН заложили в Устав организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали нашу деятельность.
Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения основополагающих постулатов, лежащих в основе ООН. В частности, он указал на необходимость переосмысления взаимосвязи между тремя базовыми принципами – суверенного равенства государств, уважения территориальной целостности и мирного сосуществования государств.
Что это за принципы ООН и почему они так важны?
Одними из основных утвержденных принципов ООН, согласно Уставу, выступают (1)
- Принцип 1 - разрешение международных споров мирным путем дабы не подвергать угрозе международный мир и безопасность;
- Принцип 2 - воздержание от угрозы силой или ее применения в международных отношениях как против политической независимости или территориальной неприкосновенности любого государства, так и иным образом, не совместимым с целями ООН;
- Принцип 3 - суверенное равенство всех стран-членов Организации.
Эти три принципа заложены в основу практической деятельности ООН. Их соблюдение выступает необходимым условием для достижения целей, стоящих перед ООН и задекларированных в ее Уставе.
Первый принцип ограничивает войны
Все члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, а при необходимости обеспечивает условия, чтобы государства, которые не являются ее членами, также действовали в соответствии с этим принципом, поскольку это необходимо для поддержания международного мира и безопасности.
Второй принцип свидетельствует о нерушимости и сохранности границ государств
Согласно данного принципа государства рассматривают как нерушимые все границы друг друга и границы всех государств в Европе и должны воздерживаться от любых требований или действий, направленных на захват части или всей территории другого государства
Третий принцип предоставляет равные права и обязанности членам международной организации
В соответствии с данным принципом все государства в международных отношениях пользуются суверенным равенством, имеют равные права и обязанности и являются равноправными членами мирового сообщества.
Эти принципы существуют с 24 октября 1945 года, когда Устав ООН был ратифицирован Китаем, Францией, Советским Союзом, Великобританией, Соединенными Штатами и большинством других подписавших его государств.
Принципы работали много лет и позволяли предотвращать конфликты во многих участках мира, так, например за время существования Организации Объединенных Наций была проведена 71 операция по поддержанию мира.
Начиная с 90-х годов XX века миротворческая деятельность ООН все больше проявлялась во взаимодействии с региональными организациями. Первой операцией ООН, развернутой в том же месте, где проводилась операция региональных сил по поддержанию мира, стала миссия в Либерии в 1993 году. Региональные силы были направлены туда Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС). В 1994 году миссия ООН в Грузии начала сотрудничать с миротворческими силами СНГ. Во второй половине 1990-х годов миротворческие операции в Боснии и Герцеговине и Косово проводились ООН совместно с НАТО, ЕС и ОБСЕ. В
Но сейчас они подверглись эрозии – все меньше стран их соблюдает. К примеру, с 1945 года по 2015 год ООН осудила 25 военных операций США. В отношении же СССР и России ООН в период с 1945 года по 2014 год осудила 7 военных конфликтов.
Сегодняшняя ситуация между Россией и Украиной может вылиться в серьезный конфликт, ранее не проходивший со времен создания ООН. Не зря именно сейчас Касым-Жомарт Токаев обращает внимание на возвращение к истокам принципов, сформировавших Устав ООН. Именно сейчас ООН может и должна проявить активное участие в разрешении конфликта, охватившего Россию, Беларусь и Украину. И мы в этом крайне заинтересованы, поскольку эскалация данного конфликта негативно может отразиться на странах Центральной Азии, включая Казахстан.
Но дело не только в Украине, на самом деле система международных отношений переживала сложную трансформацию, признаками которой стали:
- кризис доверия и повышение конфликтности, в том числе вследствие снижения функциональности многосторонних институтов безопасности и диалога, низкой эффективности механизмов превентивной дипломатии и конфликтного урегулирования;
- размывание основополагающих принципов международного права, столкновение в мировом масштабе двух основных тенденций – глобализма и национализма, что создает серьезные риски для средних и малых государств;
- обострение традиционных вызовов и угроз безопасности, таких как терроризм, экстремизм, гонка вооружений, в том числе ракетных, ядерных и космических, изменение климата и целого ряда других;
- возникновение новых факторов влияния на геополитику и геоэкономику, в том числе связанных с развитием информационно-коммуникационных технологий, феноменами гибридных и кибервойн;
- эрозия современной модели глобализации и международной торговой системы, увеличение разрыва в экономическом и технологическом развитии между странами и регионами, уязвимость глобальной финансовой системы, ужесточение торговых и валютных войн, санкционное противостояние.
На этом фоне возникает необходимость в формировании более устойчивой системы международных отношений, в пользу чего свидетельствуют следующие факторы:
- растущая взаимозависимость стран и регионов;
- накопленный опыт решения глобальных и региональных проблем, поиска совместных ответов на вызовы современности;
- осознание безальтернативности рыночной экономики.
Указанные факторы оказывают серьезное влияние на концептуальные и практические подходы в области внешней политики Казахстана. (2)
Риски для Казахстана
Риски же, которые могут коснуться Казахстана, затрагивают все сферы жизнедеятельности, поэтому важно именно сейчас обозначить возможные варианты решения трудностей и предпринять шаги на опережение.
Военные риски
Казахстану долгое время удаётся балансировать на тонкой грани мира, пока ближайшие соседи – все члены ОДКБ, кроме РК вовлечены в военные действия. Однако, находясь между сильными и амбициозными Россией и Китаем, приходится реализовывать все навыки дипломатии и восточной мудрости – не вовлекаясь в конфликты и оставаясь верными международным принципам соблюдения мира.
В январе этого года у нас уже был вооруженный конфликт – попытка переворота в Алматы и захвата власти, и ситуация показала, что пока что Казахстан не готов быстро мобилизовать свои военные ресурсы даже в рамках одного города. Тогда нам помогли войска соседних республик, членов ОДКБ. Сейчас, когда ситуация в мире локально обостряется, велика вероятность, что с собственными проблемами придётся разбираться самостоятельно.
Политические риски
Республика Казахстан – уже не младший сосед или сырьевой придаток, а самостоятельная геополитическая единица, голос которой на мировой арене, впрочем, предстоит усилить. Сейчас мы входим более чем в
Мы стоим на пути определения Казахстана в центральноазиатском регионе как лидирующего государства, но сейчас наш голос звучит негромко или неубедительно на фоне многих нерешённых внутренних проблем.
Президент выразил обеспокоенность растущим соперничеством и риторикой ядерных держав, а также отсутствием прогресса в рамках Обзорных конференций ДНЯО. Отметив, что ядерное разоружение является одним из ключевых направлений внешней политики Казахстана, Глава государства заявил, что наша страна продолжит бороться за мир, свободный от ядерного оружия.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул актуальность принятия срочных мер, направленных на уменьшение биологических рисков и угроз. В этой связи лидер Казахстана вновь напомнил о выдвинутой им ранее инициативе по созданию Международного агентства по биологической безопасности.
Экономические риски
Обострение военизированных конфликтов сопряжено с ростом инфляции, потерей рабочих мест и спадом мировой экономики, от которой мы так сильно зависим. Уже обыденная практика санкций накладывает экономический отпечаток, на страны, которые никак не вовлечены в конфликт. Уже нарушены логистические цепочки поставок, снижен импорт и экспорт продовольствия и промышленной продукции. Политически нейтральный Казахстан на этом может как заработать, так и сильно проиграть.
Социальные риски
За 2020 год из Казахстана уехало более 17 тысяч человек. В основном из Казахстана уезжают в поисках высокооплачиваемой работы, более высокого уровня жизни и самореализации. Близость к горячим точкам – странам, вовлечённым в военные конфликты – делает, с одной стороны, Казахстан потенциальным или невольным участником этих процессов, в которой строить и планировать жизнь становится всё трудней, с другой – местом для релокации граждан соседних республик, что тоже создаёт социальную напряжённость в борьбе за ресурсы. Все рынки перегревает вливание иностранной валюты, цены растут, увеличивая разрыв между возможностями местного населения и въехавших иностранных граждан. Этот факт обостряет и межэтнические конфликты, раздражённая экономическими факторами, растёт ненужная конфронтация между нациями.
Как Казахстан может помочь решению мировых вопросов?
В свете глобальных проблем, от которых проистекают проблемы локальные, Президент решил напомнить об истоках создания ООН всем её странам-участницам. Три принципа универсальной Организации предполагают суверенное равенство государств, территориальную целостность государств и мирное их сосуществование. И пока их потенциал не исчерпан, а их нарушение может привести к коллапсу.
Токаев предложил помощь Казахстана, которая подкрепляется, скорее, нашим географическим положением, и затронул ряд насущных вопросов, которые необходимо решать сообща уже сейчас.
Глава государства заострил внимание на важности надежной, диверсифицированной глобальной транзитно-транспортной инфраструктуры. В данном контексте Президент акцентировал внимание на растущей роли Казахстана в качестве важного сухопутного коридора из Азии в Европу. Ведь для увеличения в ближайшие годы грузопотока через Казахстан необходимо обеспечить позицию Каспийского моря в качестве моря мира и новых возможностей. В предстоящие месяцы Казахстан планирует оказать помощь в смягчении последствий ограниченного доступа к энергоресурсам и критическому сырью, возникшему вследствие сбоев в торговых цепочках и цепочках поставок.
В долгосрочной перспективе Казахстан будет стремиться диверсифицировать источники энергии, уделяя особое внимание зеленому водороду и возобновляемым источникам энергии. Регион Центральной Азии обладает большими возможностями для международного сотрудничества, в том числе за счет своих природных и сельскохозяйственных ресурсов, человеческого капитала и транзитного потенциала. Но без мирного существования ближайших соседей, влекущих за собой экономические санкции, притворить в жизнь далеко идущие планы Казахстана, будет весьма проблематично.
Находясь на евразийском перекрестке цивилизаций, Казахстан по-прежнему привержен своей сбалансированной, конструктивной внешней политике. У нас хорошие отношения со всеми нашими ближайшими соседями, западными странами, ЕС, азиатскими и ближневосточными государствами. В этом году Казахстан, который будет председательствовать в СВМДА, проведет саммит, посвященный 30-летию Совещания.
ООН тоже уже давно пора начать реформы модернизации организации и ее роли в мировом сообществе, потому что при занятии позиции стороннего наблюдателя, возникает существенный риск недееспособности данной организации и повторения судьбы предшественницы Лиги Наций. Так что лишнее напоминание об ее основах и о том как их надо соблюдать не помешает.
[1]https://www.un.org/ru/documents/bylaws/
[1]https://www.akorda.kz/ru/legal_acts/decrees/o-koncepcii-vneshnei-politiki-respubliki-kazahstan-na-2020-2030-gody