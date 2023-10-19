Три тысячи замаскированных объявлений о найме наркосбытчиков удалено с OLX

Полицейские выявили и удалили с агрегатора OLX.kz три тысячи "маскирующихся" объявлений о найме наркосбытчиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.
Как отмечает заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Саркытбай Кусаинов, нередки случаи, когда через социальные сети или интернет-сервисы под видом предложений курьерской работы, разнорабочих, в сфере обслуживания размещаются объявления о найме наркосбытчиков. В этом случае жертвой таких объявлений могут стать обычные граждане, в том числе несовершеннолетние.
"Для выявления рекламных объявлений о найме в качестве закладчиков ведомство напрямую работает с одним из крупнейших сервисов объявлений OLX. Только с начала года по инициативе МВД компанией удалено свыше трех тысяч выявленных полицейскими и сотрудниками сервиса "маскирующихся" объявлений по найму закладчиков наркотиков. МВД создан чат с представителями государственных органов, "OLX Group" и волонтеров, где размещаются ссылки на подозрительные объявления, которые после оперативной проверки незамедлительно удаляются", – рассказал он.
Помимо мониторинга агрегаторов объявлений, полиция мониторит интернет-пространство для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков.
По данным спикера, с начала года выявлено свыше 2700 таких интернет-ресурсов. Информация о них направляется в Министерство культуры и информации для блокирования.
Министерство внутренних дел предупреждает, что наркопреступления, совершенные с использованием интернет-ресурсов, относятся к категории особо тяжких преступлений, наказание за которые предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.