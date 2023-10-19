Три тысячи замаскированных объявлений о найме наркосбытчиков удалено с OLX

Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Полицейские выявили и удалили с агрегатора OLX.kz три тысячи "маскирующихся" объявлений о найме наркосбытчиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

Фото: polisia.kz

Как отмечает заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Саркытбай Кусаинов, нередки случаи, когда через социальные сети или интернет-сервисы под видом предложений курьерской работы, разнорабочих, в сфере обслуживания размещаются объявления о найме наркосбытчиков. В этом случае жертвой таких объявлений могут стать обычные граждане, в том числе несовершеннолетние.

"Для выявления рекламных объявлений о найме в качестве закладчиков ведомство напрямую работает с одним из крупнейших сервисов объявлений OLX. Только с начала года по инициативе МВД компанией удалено свыше трех тысяч выявленных полицейскими и сотрудниками сервиса "маскирующихся" объявлений по найму закладчиков наркотиков. МВД создан чат с представителями государственных органов, "OLX Group" и волонтеров, где размещаются ссылки на подозрительные объявления, которые после оперативной проверки незамедлительно удаляются", – рассказал он.

Помимо мониторинга агрегаторов объявлений, полиция мониторит интернет-пространство для выявления сайтов, постов, блогов и рекламных объявлений, содержащих информацию о распространении наркотиков.

По данным спикера, с начала года выявлено свыше 2700 таких интернет-ресурсов. Информация о них направляется в Министерство культуры и информации для блокирования.

Министерство внутренних дел предупреждает, что наркопреступления, совершенные с использованием интернет-ресурсов, относятся к категории особо тяжких преступлений, наказание за которые предусматривает лишение свободы от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

#МВД #сайт #объявление #наркосбытчик #OLX

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