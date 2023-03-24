Трое жителей Абайской области отравились угарным газом

Причиной отравления стал неисправный дымоход.
В селе Жангизтобе Жарминского района из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи отравились угарным газом двое взрослых и ребенок, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Абайской области.
Мужчина 1968 года рождения и ребенок 2016 года рождения госпитализированы в отделение реанимации Центральной районной больницы Жарминского района.
«В ходе сбора информации установлено, что в частном жилом доме, из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе (неочищенный дымоход) получили отравление угарным газом тяжелой степени мужчина и ребенок», - говорится в сообщении пресс-службы.
Женщина 1962 года рождения получила отравление угарным газом средней степени, после осмотра врачей она госпитализирована в приемный покой ЦРБ Жарминского района.
ДЧС области Абай напоминает, что угарный газ действует быстро и незаметно, поэтому просит следовать правилам безопасности при использовании дымовых печей.