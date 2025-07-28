Накануне вечером они уехали и не вернулись

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Спасатели МЧС обнаружили четверых человек, пропавших на плато Ассы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Накануне вечером на плато поднялись четверо человек: мужчина, две женщины и ребенок 4-х лет.

До позднего вечера они не вернулись, и обеспокоенные родственники обратились за помощью.

Выяснилось, что из-за поломки колеса автомобиля они были вынуждены остаться на ночёвку в горной местности. Все четверо были обнаружены спасателями и благополучно переданы родственникам. В медицинской помощи они не нуждались.

МЧС напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности при выезде в горные и труднодоступные районы, а также о важности своевременного информирования родных и экстренных служб о планируемом маршруте.