Труба достигла намеченной отметки

Общество
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Новая труба Петропавловской ТЭЦ-2 достигла намеченной отметки: она поднялась до высоты 180 м и стала на 30 м выше стоящих рядом старых труб.

Фото АО "СЕВКАЗЭНЕРГО"

Работы велись с мая текущего года. Генподрядчиком проекта выступило ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ», а субподрядная австрийская компания GLEITBAU G.M.B.H. предоставила уникальную коническую скользящую опалубку, которая позволила строи­телям непрерывно поднимать трубу, увеличивая ее высоту на два метра в сутки. Всего в процессе возведения объекта участвовали 92 рабочих.

Любопытно, что коническая скользящая опалубка была доставлена на объект 23 июля 2024 года на четырех фурах в разобранном виде из Зальцбурга (Австрия). Ее монтаж и сборка велись под контролем супервайзеров GLEITBAU G.M.B.H. После сборки основных узлов вся опалубочная конструкция была установлена на фундамент.

Рабочая площадка вместе с опалубкой перемещалась от «нулевой» отметки на домкратных стержнях, которые предварительно были вмонтированы в тело бетона. Техническая высота опалубки составляет около метра, но укладка бетона происходила слоями по 20−30 см.

После того как бетонный слой обретал конструктивную проч­ность, укладывался следующий, а вся опалубочная конструкция свободно перемещалась по поверх­ности застывшей бетонной смеси.

Метод скользящей опалубки позволяет наращивать строящую­ся трубу на два метра в сутки, процесс происходит практически непрерывно без необходимости каждый раз разбирать и собирать конструкцию.

Новая труба впечатляет не только размерами, но и техническим решением: от основания до вершины толщина стенки уменьшается с 800 до 250 мм. Для возведения конструкции использовали 3 300,6 кубометра тяжелого бетона, 1 217,1 кубометра – легкого и 530 тонн арматуры.

– Мы начали заливку ствола 5 августа, планировали окончить в ноябре, но завершили работы на месяц раньше, за 73 дня, – отметил генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский. – Впереди установка защитного колпака, лестниц, молние­защиты и системы мониторинга. Однако главное уже сделано.

Ожидается, что к новой трубе будут подключены семь из 12 котлоагрегатов станции. Полное завершение работ запланировано на 2026 год, когда старую дымовую трубу № 2 демонтируют.

На трубе будет установлена сис­тема автоматизированного мониторинга. В эксплуатацию дымовая труба № 1 будет введена к началу октября следующего года.

Напомним, что 20 марта 2022 го­да обрушилась верхняя часть трубы № 1 Петропавловской ТЭЦ-2. Под обломками погибла обходчица котельного цеха. Поврежденными оказались строения и оборудование теплоэлектроцентрали, нарушилось теплоснабжение жилых домов, снизилась генерация электроэнергии. В ходе следствия выяснилось, что введенная в эксплуатацию в 1961 году труба износилась почти до предела.

Вместо старой трубы начали строить новую, но вскоре заметили, что она стоит косо. Причиной стал дефект в конической скользящей опалубке. Поэтому было принято решение о демонтаже и повторном строительстве с новой опалубкой.

В общем, у строительства высокой трубы весьма длинная история, и она еще не закончилась. Хотя уже сегодня вполне очевидно, что реконструкция и модернизация Петропавловской ТЭЦ-2 позволят существенно улучшить экологи­ческие и технологические показатели теплоэлектроцентрали.

#ТЭЦ #Петропавловск #отопление #ТЭЦ-2

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