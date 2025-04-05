Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центральная Азия перестала быть геополитической периферией и стремительно превращается в самостоя­тельный центр силы, способный формировать собственную стратегическую повестку. Если раньше регион воспринимался как пространство конкуренции глобальных игроков, то сегодня благодаря росту политической консолидации и укреп­лению доверия между странами ЦА он становится зоной новых возможностей.

Представлять Центральную Азию исключительно как поле борьбы ведущих держав – упрощение, игнорирующее возрас­тающую самостоятельность региона. Казахстан, Узбекистан и другие страны перестали быть пассивными объектами влияния и укрепляют собственную многовекторность, балансируя интересы ЕС, Китая, России и США.

Это подтверждает и саммит «Центральная Азия – Европейский союз» в Самарканде, который знаменует собой возможность начала нового этапа интенсивного экономического и инфраструктурного развития, несмотря на политический кризис в международных отношениях.

Европейский союз демонстрирует долгосрочную приверженность укреплению партнерства с Центральной Азией, и Казахстан играет в этом процессе ключевую роль. Астана уже является крупнейшим экономическим и логистическим партнером ЕС в регионе. При этом дальнейшее сотрудничество выходит за рамки традиционной торговли, формируя новую стратегическую архитектуру взаимовыгодных экономических отношений.

И это подтверждают заключенные соглашения: имеются в виду контракт на 3 млн евро с ЕБРР в области критически важного сырья и рамочный кредитный договор между Европейским инвестиционным банком и Банком развития Казахстана на 200 млн евро. Данные инициативы – часть глобальной стратегии ЕС Global Gateway, в рамках которой наша республика занимает центральное место в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута.

ТМТМ становится ключевым звеном в региональной логис­тике. По имеющимся оценкам, объем грузоперевозок по нему в 2024 году вырос на 62%, достигнув 4,5 млн тонн. К 2027-му его пропускная способность может составить 10 млн тонн. Это открывает новые перспективы для интеграции Центральной Азии в меняющиеся глобальные цепочки поставок и делает Казахстан важнейшим транспортно-логис­тическим узлом, соединяющим Европу и Азию направлениями Запад – Восток и Север – Юг.

Европейский союз также заинтересован в укреплении сотрудничества с Казахстаном в области «зеленой» экономики и цифровизации. Проекты Ready4Trade Central Asia и «Центральная Азия Инвест», поддерживаемые ЕС, закладывают основу для расширения торговли и привлечения новых инвестиций. Они могут стать платформой для более амбициозных форматов взаимодействия, включая энергетическую кооперацию, развитие возобновляемых источников энергии и цифровую трансформацию инфраструктуры.

Будучи крупнейшим получателем инвестиций в регионе, Казахстан не только укрепляет собственные позиции, но и выступает драйвером экономической интеграции Центральной Азии, создавая новые возможности для международных партнеров. На нашу страну приходится свыше 60% всех привлеченных инвестиций в ЦА, что делает его лидером региона.

Этот факт подчеркивает стратегическую роль Казахстана как инвестиционного хаба в Цент­ральной Азии. Астана проводит реформы, направленные на защиту прав инвесторов и улучшение делового климата. Наличие таких институтов, как Международный финансовый центр Астана, делает страну привлекательной для международных компаний.

Переход к возобновляемой энергетике требует не только сырья, но и технологий, инвестиций, управления, чтобы минимизировать экологический след и повысить эффективность использования ресурсов. В этом контексте особую важность для партнерства ЕС и стран ЦА может представлять Региональный центр по ЦУР в Алматы. Он может стать катализатором устойчивого развития, обеспечивая баланс между экономическим развитием, экологической безопасностью и социальной стабильностью.

Казахстан сегодня не просто принимает инвестиции, а формирует долгосрочную модель сотрудничества, предлагая Европе на­дежные партнерские механизмы в эпоху глобальных изменений. Поэтому, кроме развертывания инфраструктурных проектов, необходимо обеспечить справедливое распределение выгод от использования природных ресурсов.

Астана, как и другие столицы региона, придерживается принципов прагматизма и открытос­ти. Наши страны привержены развитию формата «Центральная Азия+», ставшего важной площадкой взаимодействия со всеми общими стратегическими партнерами.

Такой подход позволяет странам региона не только укреплять национальные экономики, но и играть активную роль в международных процессах, предлагая инициативы на глобальном уровне. В этом контексте саммит «Цент­ральная Азия – Европейский союз» в Самарканде символизирует новый этап взаимодействия, основанного на взаимных интересах и стремлении к устойчивому развитию.