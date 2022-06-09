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ЦА и Китай: в духе дружбы, открытости и прагматизма
Ануар Калмыков

Под председательством Казахстана состоялось третье министерское совещание в формате «Центральная Азия – Китай».

В состоявшейся в казахстанской столице встрече приняли участие заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди, член Государственного совета, министр иностранных дел КНР Ван И, министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим, заместитель Председателя Кабинета министров – министр иностранных дел Туркменистана­ Рашид Мередов и исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов.

В ходе заседания министры рассмотрели пути реализации инициатив, озвученных главами государств Центральной Азии и Китая 25 января 2022 года в ходе первого саммита, приуроченного к 30-летию установления дипломатических отношений. Главы делегаций отметили, что дальнейшее расширение многопланового сотрудничества между ЦА и КНР выступает важным фактором устойчивого социально-экономического развития, сохранения мира, стабильности и безопасности в регионе.

– Нынешняя встреча была весьма плодотворной и насыщенной. Мы удовлетворены состоявшимся обменом мнениями, который прошел в духе традиционной дружбы, открытости и прагматизма. Участники совещания пришли к единому мнению, что формат «Центральная Азия – Китай» из года в год, наращивая потенциал и эффективность, достигает намеченных целей. В очередной раз подтверждаем свою заинтересованность в укреплении всестороннего сотрудничества в рамках нашего диалога, раскрытия его значительных возможностей и превращения региона Цент­ральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи, устойчивого развития и гармонии, – отметил Мухтар Тлеуберди, подводя итоги переговоров на брифинге в МИД РК.

Глава МИД РК отметил, что важным шагом вперед стало принятие формата «дорожной карты», охватывающей такие стратегические направления, как безопасность, транспорт и логистика, энергетика и промышленность, борьба с изменением климата, «зеленая» экономика, IT-индустрия, здравоохранение, образование, культура, туризм и другие важные сферы. Наряду с ним в целях углубления взаимосвязанности Центрально-Азиатского региона с Китаем и укрепления сотрудничества в области безопасности личных данных были одобрены соответствующие инициативы.

Принятое по результатам совещания Совместное заявление министров иностранных дел ЦА и Китая в полной мере отразило итоги прошедших консультаций и наметило магистральные цели на среднесрочную перспективу.

Мухтар Тлеуберди также напомнил, что инициатива создания платформы диалога в формате ЦА+Китай была выдвинута китайской стороной в 2020 году в целях наращивания усилий по укреплению многоплановых связей государств ЦА с КНР, а также развитию межрегионального сотрудничества.

– За весьма незначительный по историческим меркам период этот формат зарекомендовал себя как один из эффективных и перспективных институтов разностороннего взаимодействия, способный укрепить атмосферу доверия, добрососедства и конструктивного поиска взаимоприемлемых подходов к решению актуальных региональных и международных проблем, – добавил глава казахстанского внешнеполитического ведомства.

С проведением встречи в Нур-Султане Казахстан завершил председательство в этом формате и передал право возглавить следующий, четвертый, форум Китайской Народной Республике.

– Сегодня самая большая задача – реализация договореннос­тей, достигнутых лидерами шес­ти стран на онлайн-саммите по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нами, – отметил в свою очередь министр иностранных дел КНР Ван И.

Глава МИД Китая подтвердил высокую оценку, которую дал казахстанский коллега прошедшим в Нур-Султане переговорам. Говоря об итогах встречи, он отметил ряд договоренностей между сторонами, в числе которых дальнейшее развитие взаимодействия в духе взаимного уважения, добрососедства, взаимной поддержки и взаимной выгоды, продолжение сотрудничества в рамках инициативы «Пояс и Путь», расширение многосторонней кооперации, углубление сотрудничества в таких сферах, как взаимосвязанность, обеспечение безопасности, медицина и здравоохранение, культурно-гуманитарная область, противодействие изменению климата и других.

Также Ван И отметил важность координации позиций по ситуации в Афганистане и содействия мирному восстановлению этой страны.

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