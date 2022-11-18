Церемонию открытия ЧМ-2022 по футболу в Катаре покажут казахстанцам в прямом эфире

В воскресенье, 20 ноября, состоится торжественная церемония открытия чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. В Казахстане церемонию открытия можно будет посмотреть в прямом эфире на двух телеканалах - «Qazaqstan» и «Qazsport» - в 20:45 по астанинскому времени, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Главным фаворитом турнира букмекерская контора Fonbet считает сборную Бразилии: коэффициент на ее победу — 5.50. Также высоко оцениваются шансы Аргентины — 7.00 и Франции — 7.50. Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира.

Также стало известно расписание прямых трансляций матчей чемпионата мира-2022 на телеканалах «Qazaqstan», «Qazsport» и через мобильное приложение «Qazaqstan.tv».