Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане продолжается масштабирование цифровых инструментов в здравоохранении, сообщает Kazpravda.kz

За первое полугодие 2025 года населению страны было оказано около 1,8 миллиона дистанционных медицинских услуг, что составляет 8,35% от общего числа, сообщил сегодня вице-министр здравоохранения Ербол Оспанов на коллегии ведомства.

В рамках масштабирования применения цифровых инструментов идентификации пациентов, по стране 80% медицинских организаций уже обеспечены необходимыми веб-камерами.

Доля пациентов, прошедших цифровую идентификацию, увеличилась до 79%. Также продолжается работа по обеспечению лекарственных средств через «Социальный кошелек», за 6 месяцев с начала года обеспечено 76,3% отпущенных рецептов на препараты, – отметил Ербол Оспанов.

В рамках работы по наращиванию цифровизации руководителям Управлений здравоохранения поручено обеспечить завершение работ по оснащению медицинских организаций веб-камерами, обеспечить полный переход на цифровую идентификацию пациентов, усилить меры по обеспечению лекарственных средств через «Социальный кошелек».