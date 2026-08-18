Цифровое оборудование и ИИ внедряют для профосмотров детей в Казахстане

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Минздрав пересмотрел подходы к организации скринингов детского населения для повышения объективности диагностики и раннего выявления заболеваний. Об этом на заседании Правительства сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова, передает Kazpravda.kz

«Новый подход предусматривает применение цифрового диагностического оборудования с автоматической передачей результатов в информационные системы, а также использование технологий искусственного интеллекта. Перечень цифрового оборудования сформирован с учетом ключевых потребностей детского здоровья и позволяет проводить комплексную оценку физического состояния ребенка. От диагностики сердечно-сосудистой и дыхательной систем до оценки зрения, слуха, стоматологического здоровья, физического развития и опорно-двигательного аппарата – цифровые технологии обеспечивают более точные, объективные и сопоставимые результаты осмотров», — доложила Акмарал Альназарова.

Министр также отметила, что новый формат скринингов направлен на снижение влияния человеческого фактора, уменьшение нагрузки на врачебный персонал и обеспечение дальнейшего диспансерного наблюдения детей с выявленными управляемыми патологиями.