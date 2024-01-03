Цифровую прослеживаемость скота внедряют в трех регионах Казахстана

Сельское хозяйство, Правительство
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Аменова Дана
Корреспондент

Процесс усовершенствования системы прослеживаемости сельскохозяйственных животных обсудили на совещании в правительстве под председательством заместителя премьер-министра Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Фото: primeminister.kz

Благодаря новому модулю «Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса» в информационной системе идентификации сельскохозяйственных животных оцифрован процесс выдачи справок с актом экспертизы на местах убоя и формированием QR-кода с информацией о полном жизненном цикле животного. 

Данный QR размещается в местах продажи мяса, он позволит предотвратить убой животных без ветеринарного осмотра и экспертизы туш и органов. Новый модуль апробируется в пилотном режиме в Алматинской, Павлодарской областях и области Жетісу.

Этот подход внедрен и на пограничных пунктах пропуска. Сведения о прибывающих грузах вносят в информационную систему, формируют электронные формы актов досмотра и отбора проб, которые направляют госветинспектору и сотруднику ветеринарной лаборатории. Система уже успешно прошла тестирование на приграничных пунктах Павлодарской области.

«На территории страны насчитывается 904 объекта убоя, из них 109 - мясоперерабатывающих предприятий, 281 убойный пункт и 514 убойных площадок. Из-за несоответствия ветеринарным требованиям закрыты 106 объектов убоя, с января по октябрь 2023 года отозваны учетные номера у 661 убойной площадки», — информировал вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин. 

Также он отметил, что во всех крупных сельских округах необходимо открыть убойные пункты с лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы. 

«Поскольку убойные площадки открывались как вынужденная мера на переходный период, сейчас мы работаем над внесением изменений в законодательство, после чего убойных площадок как таковых больше не будет», — подчеркнул вице-министр. 

На совещании Амангалий Бердалин также рассказал о проведенной плановой диагностике и вакцинации животных и птиц на территории Казахстана. Все сведения о диагностических и профилактических мероприятиях занесены в базу ИСЖ. Как следствие, за последний год в стране наблюдается снижение очагов заболеваемости опасными болезнями на 38%.

О подготовке к борьбе с саранчой доложил вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов. Как уже сообщалось, за последние годы наблюдается рост площадей распространения вредителей, больше всего – в Актюбинской и Костанайской областях (1 млн га, или 69% от общей площади по республике). На 2023-2024 годы приходится пик 11-летнего цикла распространения саранчовых. Для своевременной обработки полей от саранчи уже составлен предварительный план государственных закупок и объявлены конкурсы. В южных регионах к необходимым работам планируют приступить в апреле, в северных – в мае. 

По итогам совещания Серик Жумангарин поручил министерству сельского хозяйства вместе с акиматами областей провести широкую информационную работу среди жителей по нововведениям в процессе убоя скота, их преимуществам. Также оперативно провести все необходимые процедуры для своевременной обработки полей от саранчи.

 

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