Турецкий Eren Holding рассмотрит потенциальные проекты для инвестирования в Казахстан

Перспективы запуска новых инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Казахстана обсудили премьер-министр РК Алихан Смаилов и глава холдинга Eren Holding Ахмет Эрен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов подчеркнул, что правительство высоко ценит намерение холдинга инвестировать в проекты на территории республики. Он добавил, что сегодня в РК уже работает свыше 4 тысяч компаний с турецким капиталом. В частности, запущены проекты в таких отраслях, как горно-металлургический комплекс, инфраструктура, пищевая промышленность и фармацевтика.

«Уверен, что имеющаяся степень особого доверия между нашими странами и общее стремление к сотрудничеству позволят нам раскрыть новые перспективы», – сказал премьер-министр.

Как отметил глава правительства, на сегодня в республике созданы все необходимые условия для инвесторов и действует современная институциональная среда. В частности, в рамках реализации проектов в приоритетных отраслях предусматриваются освобождение от таможенных пошлин, различные налоговые льготы, гарантии стабильности налогового законодательства и т.д.

В свою очередь Ахмет Эрен обозначил готовность холдинга изучить потенциальные проекты в РК для принятия соответствующих инвестиционных решений.

«Мы собираемся расширяться и рассматриваем новые возможности для инвестиций. Это могут быть такие сферы, как производство бумаги, энергетика, текстильная промышленность. Мы также готовы инвестировать в горно-металлургический комплекс. У нас есть технологии, которые позволяют добиваться высокого качества работ. В этой связи мы хотели бы совместно рассмотреть вопросы инвестиций», – сказал глава Eren Holding.

По итогам встречи достигнута договоренность проработать пул потенциальных инвестиционных проектов на территории Казахстана и поддерживать активный диалог по всем актуальным вопросам.