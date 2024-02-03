У казахстанских ватерполистов остался последний шанс попасть на Олимпиаду-2024

Спорт
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Для этого им надо успешно выступить на чемпионате мира в Катаре, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтуризма и спорта РК

5-17 февраля в рамках чемпионата мира по водным видам спорта в Дохе пройдет мужской ватерпольный турнир. В нем будут разыграны четыре олимпийские путевки, сообщает Минтуризма и спорта РК.

16 команд. Группа «D».

Казахстан

Румыния

Италия

Венгрия

В женской части соревнований (4-16 февраля) будут разыграны две квотыэ

16 команд. Группа «А».

Бразилия

США

Казахстан

Нидерланды

На ОИ-2024 выступят 12 мужских и 10 женских ватерпольных команд.

#водное поло #Олимпиада-2024

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