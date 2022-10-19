"Черным" экспортом казахстанского картофеля обеспокоены предприниматели

Казахстанские предприниматели озвучили проблемы торговли с Узбекистаном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".

Это сохранение дифференцированных ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию, неравные условия для экспортеров муки, затянутые сроки согласования транзитного экспортного разрешения в отношении ряда продукции.

Председатель ОЮЛ "Союз картофелеводов и овощеводов Казахстана" Кайрат Бисетаев в ходе встречи поднял вопрос вывоза картофеля из Казахстана. По его словам, экспорт составляет 70 млн тонн, однако в официальной статистике указаны лишь 20 млн, остальной объем – "черный" экспорт.

"У нас нет трейдеров и логистов, что привело к "черному" обороту. Мы просим обсудить возможность наличия в Казахстане официального трейдера от Республики Узбекистан", – призвал предприниматель.

Еще одна проблема – запрет на экспорт субпродуктов (языки, печень, почки, мозги, сердце, вымя говяжье и т.д.). Как пояснил генеральный директор Kusto Agro Азамат Орумбаев, узбекские коллеги нуждаются в данном продукте, однако у казахстанских производителей стоит запрет на экспорт данной продукции со стороны соседей.

В последние годы в Казахстане наблюдается и снижение экспорта муки, продолжили в нацпалате. По официальным данным, экспорт муки снизился с 1,2 млн тонн в 2012 году до 372,9 тысячи тонн в 2021 году, то есть в 3,3 раза. При этом экспорт зерна пшеницы за этот же период возрос с 658 тысяч тонн до 2,7 млн тонн – в 4,2 раза.

"Мы не стимулировали мукомолов, узбеки выстроили мукомольные предприятия и на нашем сырье делают муку и направляют на рынки, где ранее была наша продукция", – акцентировал председатель президиума НПП РК "Атамекен" Раимбек Баталов.

По словам заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина, в Казахстане продвижением экспорта занимается ряд структур, но необходимо институционально подходить к этим вопросам и решению проблем предпринимателей в особенности.

"Предлагаю создать Совет по продвижению экспорта, и на регулярной основе госорганы будут встречаться с бизнесом, чтобы понимать проблематику и в дальнейшем решать эти вопросы с коллегами из стран-партнеров", – озвучил Серик Жумангарин.

Он подчеркнул, что сегодня разрабатываются необходимые для защиты казахстанского экспорта административные возможности.

"Сейчас мы ведем переговоры с Пакистаном, видим, что мало продукции туда поставляем, хотя там в ней нуждаются в большом объеме, но сложности с поставками", – продолжил вице-премьер.

Также среди стран экспортного интереса – Иран, Индия, Азербайджан, Туркменистан Узбекистан.

"Мы рады, что во главу угла ставят интересы рынка и наши аргументы. На наш взгялд, необходимо определить топ важных вопросов по конкретным отраслям и странам, они могут разниться. Также нужно собрать "болевые точки", к примеру, возростающий спрос на определенную продукцию осенью", – подытожил Баталов.