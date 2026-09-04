Зерновые «гавани» вдали от морей

фото автора

Крупные хлебоприемные предприятия (ХПП) становятся завершающими звеньями в производственных цепочках, охватывающих весь процесс, связанный с выращиванием и уборкой зерновых. Именно туда доставляется с ближних и дальних полей урожай пшеницы, оплаченный ценой огромного труда хлеборобов. Важно отметить, что сбои на технологических линиях ХПП мгновенно отражаются на темпах жатвы на полях. Ударные темпы уборочных напрямую зависят от того, как слаженно будут работать хлебные элеваторы.

На днях мне довелось побывать на одном из крупнейших в Акмолинской области элеваторе, принадлежащем ТОО «Астық қоймалары» Хлебная база № 1».

По информации директора районного представительства ТОО Каната Сексембаева, элеватор был сдан в эксплуатацию в далеком 1979 году. Его проектная емкость хранения составила 192,8 тыс. тонн зерна – самая большая во всей республике на тот момент.

Сегодня аккольский элеватор продолжает выполнять свою важнейшую миссию по приемке, обработке и хранению хлеба. В эти дни работа здесь идет безостановочно, днем и ночью.

Первым пунктом остановки автомашин, груженных зерном нового урожая, становится лаборатория. Здесь отбирают образцы и делают экспресс-анализы зерна на предмет его влажности, сорности, содержания клейковины. При этом используются современные цифровые технологии, исключающие человеческий фактор и самостоятельно, в автоматическом режиме выдающие результаты.

Далее, согласно трем вышеназванным показателям, определяется дальнейший маршрут зерновоза: влажное зерно идет на сушку, сорное – на очис­тительный сепаратор. Однако прежде автомашина проходит автовесы, где также действует автоматическая система определения веса.

– Ежегодно в башни-хранилища нашего элеватора закладывается около 150 тысяч тонн зерна, – говорит директор элеватора. – Во время уборочной он работает безостановочно, а в течение суток способен принять тысячу-полторы тысячи тонн зерна. Действующая сушильная установка доводит за час до нужной кондиции примерно 50 тонн влажного зерна. В этом году урожай идет в основном хорошего качества с клейковиной до 23 процентов, что соответствует треть­ему классу. На такое зерно всегда есть хороший спрос у мукомолов.

Впрочем, сложный технологический комплекс, который представляет собой хлебный элеватор, нуждается в реконструкции и ремонте. Составные технологических линий в виде норийных ковшей, транспортерных лент, электро­оборудования, различных труб, по которым движется зерно, и многое другое обновляются ежегодно.

По словам руководителя предприятия Каната Сексембаева, самой масштабной стала реконструкция точек хлебоприемки с завальными ямами, куда выгружают зерно из автомашины.

Дело в том, что эти пункты выгрузки были в свое время рассчитаны на другие автомашины, которые перевозили в разы меньшие объемы урожая, чем те, что есть сегодня. Соответственно, завальные ямы имеют малые размеры и емкости. Поэтому в сезоны, когда идут дожди и зерно поступает с высокой степенью влажности, снижается его сыпучесть. Следовательно, тормозится и процесс движения из завальных ям по дальнейшей технологической линии.

В этом году руководством ТОО «Астық қоймалары» было принято решение о реконструкции четырех из шести приемных точек. До этого проведено обследование этих объектов, которое показало, что они изношены и нуждаются в реконструкции. Речь идет о дорогостоящем для предприятия проек­те, и его осуществление начато минувшим летом.

В результате коренным образом преобразятся точки приема. До этого кузовы зерновозов не помещались в их границы. В результате часть зерна высыпалась мимо завальных ям и рабочим приходилось сгребать его лопатами. Вдобавок прицепы и основные кузова выгружались по очереди, и на это уходило драгоценное время.

– Теперь длина площадок для выгрузки составляет около 18 мет­ров, и кузова оказалось возможным опоражнивать целиком, – говорит Канат Сексембаев. – Это позволило резко увеличить пропускную способность элеватора. В настоящее время на пунктах автоприема продолжаются строительные работы. Рассчитываем к 15 сентября сдать объекты в эксплуатацию.

Инвестиции потребовались и для приобретения локотрактора – тягового транспортного средства, исполняющего функции мини-теп­ловоза. Он способен перемещать по рельсам на площадке элеватора до 15–18 вагонов одновременно. С учетом системных отгрузок зерна в вагонах роль локотрактора в функ­ционировании элеватора трудно переоценить.

ТОО «Астық қоймалары» Хлебная база № 1» является лицензированным предприятием. Ему доверяют хранение государственного зернового резерва. В настоящее время в силос­ных башнях элеватора хранится 70 тыс. тонн такого зерна. Эта цифра в разные годы может меняться.

К слову, даже в летние жаркие месяцы хранится зерно при минусовой температуре. Для этого в зимний период его пересыпают в пространства, где есть холод. Затем возвращают в башни-хранилища. И далее полученный заряд холода в зерне сохраняется круглый год. Помогают этому толстые, бетонные коробки корпусов элеватора. Они хорошо удерживают низкие температуры, и в них холодно даже летом.

Хорошая сохранность и соответствующее качество продукции ценятся различными трейдерами и экспортерами зерна. По словам руководителя товарищества, примерно 70–80% экспорта приходится на Узбекистан. Часть поставок – на другие страны Центральной Азии и Китай. В 2025 году впервые была осуществлена поставка во Вьетнам. Покупают зерно из Акколя и казахстанские мукомолы.

ТОО «Астық қоймалары» Хлебная база № 1» работает круглый год. В настоящее время его персонал состоит из 67 работников. Есть и представители семейных династий. Трудятся они с осознанием значимости своего дела, ведь оно связано с сохранностью хлеба.